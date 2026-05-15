Por José Antonio Bragayrac

Fue pensando como un escenario deportivo al servicio de la comuna. Allá por el 2012, hace más de tres mundiales y cuando la idea de una clasificación a una Copa del Mundo sonaba a chiste para la selección peruana. El responsable: un municipio cuya ilusión deportiva nunca llegaría a concretarse en un imponente estadio de fútbol al lado de esteras en un asentamiento humano en el distrito de Chorrillos.

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