Pasaron 14 años y el prometido estadio es un ‘elefante blanco’, con 20 mil asientos vacíos y una cancha donde no se puede jugar al fútbol por dos razones: porque nunca se puso el césped y porque, de alguna forma, la mole de concreto se diseñó en un espacio donde no entra una cancha con medidas reglamentarias. No hubo sueño realizado, pero sí gasto. Y mucho.

Parece un chiste pero es la penosa realidad. El estadio de San Genaro yace desde hace 14 años sobre un terreno que antes era desmonte y que hoy destaca por su notorio estado de abandono. Son 28 mil metros cuadrados que contienen a un estadio con tribunas de formas poco habituales y que, en principio, no brindan el espacio reglamentario para una cancha con las exigencias de FIFA.

“Este estadio se ha construido por obra y gracia de Dios. La falta de registros oficiales lo confirma: no hay expedientes, facturas ni concursos públicos que respalden una obra que consume espacio y recursos sin ofrecer nada a la comunidad”, afirmó a fines del 2025 el entonces alcalde de Chorrillos Fernando Velasco sobre la obra que inició Augusto Miyashiro Yamashiro en el 2012 y alcalde del distrito por dos décadas.

Hoy, más de una década después, su fama ha traspasado fronteras no por los grandes partidos o eventos que alberga, sino por su historia: la de una mega obra que terminó siendo inútil para la comuna y gasto en vano para las instituciones. “Esto es un relleno, un mal terreno. Por eso, se requieren muchos más cuidados técnicos e ingeniería de alto nivel para construir, sobre todo si hablamos de una edificación que albergará una cantidad masiva de personas” se explica en un informe del periodista Gino Alva para El Comercio a fines del año pasado.

Las obras se iniciaron en 2012 sin un expediente técnico detallado ni estudios de impacto ambiental y vial, según señaló la propia Municipalidad de Chorrillos en el 2025. Esto provocó que las tribunas se construyeran de forma inconexa, mezclando gradas ovaladas, diagonales y una vertical (similar a la “Bombonera”) sin una lógica arquitectónica deportiva unificada y por ende: entregando una obra que a simple vista parece, por lo menos extraña.

En el 2018, seis años después del inicio del inicio de obras, se prometía la construcción de palcos, estacionamientos vehiculares, servicios higiénicos, camerinos, césped natural y una pista atlética reglamentaria de 400 metros lineales con 8 carriles.

Vista del estadio San Genaro, en Chorrillos, cuya construcción permanece inconclusa desde hace más de una década. El municipio informó que retomar y concluir la obra requerirá una inversión adicional de S/20 millones. / Julio Reaño

En el 2022, el entonces gerente Luis Alberto Vega advirtió que finalmente sería inaugurado a fines de ese año. El especialista, por ese entonces, incluso señaló que el estadio podría “albergar a aquellos equipos de Liga del fútbol peruano” que “no cuentan con un local propio para su entrenamiento”. Cuatro años después, el estadio es utilizado como almacén municipal.

Hoy, gran parte del estadio luce con grietas, con partes metálicas corroídas por el óxido e incluso quebradas por el olvido, la falta de mantenimiento y el desuso. Lo peor: las dos alternativas más factibles implican un gasto: derrumbar toda la obra o dejarla ahí, como homenaje al nivel de nuestras autoridades.

Confirmado: Perú enfrentará a Argentina en La Bombonera. (Foto: Difusión)

No es el único ‘elefante blanco’

La increíble historia del estadio de San Genaro no es exclusividad del distrito de Chorrillos. En el Perú hay historias similares que involucran mega construcciones para el deporte que finalmente se quedan sin uso debido a la mala praxis de las autoridades.

En el centro poblado de Oxapata del distrito de San Pedro de Coris hay una historia similar. Se trata del estadio San Pedro de Coris, un recinto que demandó un gasto de S/407,940.37 al municipio y que tras 382 días de obra no puede usarse desde el 2018 debido a que Contraloría detectó fallas estructurales que pondrían en riesgo a los asistentes.

El estadio de Perú que está rodeado de bellos paisajes y casi nadie conoce: ¿Por qué no se utiliza y dónde queda?. (Foto: Difusión)

Lo alucinante es que el reporte técnico advierte desniveles en la cancha de hasta dos metros. Es decir, además de las graderías vetadas por medidas de seguridad, la cancha es inutilizable. “Parte del muro de contención presenta hundimientos y desniveles, por su construcción sin cimientos de concreto y sobre suelo tipo turba (tierra vegetal, relleno de desmonte)”, se puede leer en la plataforma única del Estado peruano acerca del Informe de Control Específico 025 que califica como inutilizable al recinto deportivo", publicó el diario El Comercio en una nota informativa a mediados del 2024.

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