Conforme a los criterios de Saber más

Mientras las finales se definen en el campo del Estadio Nacional, el descenso de la Liga 1 está en un juego de documentación y reclamos. Para variar, nuestro fútbol peruano siempre tiene estos casos que hacen que se tenga que esperar por resultados hasta después de terminado el certamen.

LEE TAMBIÉN | Un Alianza de Barcos y Benítez, cuando los años le dan vida a un campeonato

Como se sabe, por decisión de la Comisión de Justicia de la FPF, Cusco FC le ganó un partido en mesa a Cienciano –empataron 2-2 en campo– por una supuesta mala inscripción del jugador Mathias Carpio. Con esos puntos, el cuadro ex-Garcilaso prácticamente logró salvarse del descenso. Sin embargo, el club rojo apeló esa decisión y la llevó al TAS, donde tendrá que resolverse el tema.

Cienciano tendría todas las de ganar, según nos explican. El último domingo se hizo público una resolución donde da cuenta que Carpio estaba inscrito en Cienciano desde el 25 de julio. El partido entre ambos se disputó el 27 de agosto, por lo que los rojos tienen un argumento más a su favor para su reclamo en el TAS.

Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un partidazo que contó con la presencia de hinchas en las tribunas. Un gol de Hernán Barcos bastó para que los íntimos se quedaran con el primer partido de la final que les da una ligera ventaja en su afán de proclamarse campeón de la liga 1 Betsson 2021. En el siguiente video, te mostramos las jugadas más espectaculares que nos regaló este gran partido jugado en el estadio Nacional.

Esta Resolución de la Cámara fue un pedido de Mathias Carpio –no de Cienciano– para que quede claro que su salida de Universitario fue de mutuo acuerdo y por ello pudo fichar por Cienciano y no cómo argumentó Cusco FC, que el jugador aún tenía contrato con el cuadro crema y que lo rompió de manera unilateral.

La Resolución de la Cámara dicta claramente que ambas partes, la ‘U’ y Carpio, arribaron a un acuerdo conciliatorio”, por lo que se resuelve “admitir la solicitud del jugador y tener por formalizada su inscripción como jugador del Club Cienciano a partir del 25 de julio del año en cuerso”, tal como dice el documento.

“Cuando hay un acuerdo de resolución de contrato, como el caso de Mathias con la U, no se necesita una autorización. El jugador va con su resolución de contrato y el nuevo club lo inscribe”, nos explica Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Jugadores.

Siendo así, la inscripción de Carpio se dio de manera regular. “ El valor real de esta decisión es que se puede usar para decir que la Comisión Disciplinaria se equivocó” , nos agrega Baldovino. “Es un medio probatorio más”, nos dice también.

La Universidad San Martín también podrá usar este argumento. El gerente Álvaro Barco nos confirmó que ya el cuadro santo presentó su reclamo ante el TAS de manera individual “como terceros legítimos afectados”, según nos dice.

La presentación del reclamo ya se hizo y van como un reclamo por su lado, es decir, no se están sumando al reclamo del Cienciano, si no de manera paralela están siguiendo el caso. “Por un tema de estrategia no voy a dar declaraciones específicas del tema, pero confirmo que vamos al TAS”, nos dice Álvaro.

Ante la consulta sobre si el fin del reclamo es que Cusco FC no gane esos puntos en mesa y con ello cambiar toda la tabla del descenso del torneo, Barco nos confirma con un “Exacto”. Es decir, la San Martín tiene una última chance de salvarse del descenso.

Si Cusco FC no gana esos dos puntos, terminará el torneo con 23 unidades, siendo penúltimo de la tabla, con descenso directo. Con ello, San Martín (25 puntos con -21 de diferencia de goles) terminaría en el puesto 16 lo que lo llevaría a jugar la revalidación con Carlos Stein y Binacional (25 puntos y 18 DG), permanecería en primera.

Así acabó la Liga 1

Club Puntos / Dif de goles Consecuencia 14. Cusco FC 25 / -4 Salvado 15. Alianza Atlético 25 / 15 Salvado 16. Binacional 25 / -18 Revalidación

Perdió ante Carlos Stein 17. San Martín 25 / -21 Descenso directo 18. Alianza UDH 23 Descenso directo

Si Cienciano gana reclamo en el TAS

Club Pts / Diferencia de goles Consecuencias 14. Alianza Atlético 25 / -4 Salvado 15. Binacional 25 / -18 Salvado 16. San Martín 25 / -21 Revalidación

(tendría que jugar ante Stein) 17. Cusco FC 23 / -1 Descenso directo 18- Alianza UDH 23 / -20 Descenso directo

El problema a resolver sería el partido de revalidación, que ya disputaron Carlos Stein y Binacional con victoria por penales de los primeros. Es decir, si se modifica la tabla, el nuevo rival de los norteños sería San Martín y tendrían que jugar un nuevo partido aún cuando ya lograron el ascenso tras vencer los juliaqueños.

Stein podría reclamar que ellos ya se ganaron el derecho de estar en Primera. Todo un problema que debe resolver la Liga 1 de cara al torneo 2022, aunque claro, depende de lo que resuelva el TAS sobre el reclamo de Cienciano.

VIDEO RECOMENDADO

Técnico consideró el 2021 como un año complicado. https://www.latina.pe/

MÁS EN DT