Han pasado 40 días desde que el Gobierno decretó los primeros quince días de la cuarentena por el coronavirus y cambió todo lo que considerábamos como ‘normal’. Así como en la mayor parte del mundo, las calles de nuestro Perú lucen un aspecto apocalíptico. Las veredas están vacías, ciudadanos andan con mascarillas y guantes, los negocios están cerrados y gran parte de las actividades sociales y económicas están en modo pausa. Todo con el objetivo de frenar avance de la pandemia. El fútbol y los futbolistas no son ajenos a esta dramática situación. ¿Pero qué pasa con aquellos jugadores extranjeros que llegaron a nuestra tierra, dejando todo atrás, para buscar una mejor vida para sus familiares? Aquellos que, antes de esta coyuntura, ya eran presos de la nostalgia por tener a sus padres, hermanos, parejas o amigos a kilómetros de distancia. Son realmente pocos los que pueden darse el lujo de tener a todos sus seres queridos al lado en este duro momento.

“Estamos moviendo cielo y tierra para volver. No está fácil la cosa acá. Con mi señora queremos volver porque estamos enterados que en Uruguay no está tan complicado”, señaló el uruguayo Luis Urruti en una entrevista para el programa de radio de su país, “Tirando Paredes”. Lo dicho por el extremo uruguayo de Universitario refleja, sin dudas, el sentir de varios elementos foráneos que juegan actualmente en los clubes de la Liga 1. El Perú los arropó y los hizo sentir como en casa, pero no hay nada como el verdadero calor del hogar en momentos difíciles como el que vivimos. Por ello, a continuación repasamos seis emotivas historias que demuestran la lucha que ellos libran en sus días de aislamiento social.

ALFREDO RAMÚA (CUSCO FC)

Alfredo Ramúa es ídolo para los hinchas cusqueños. (Foto: GEC)

El volante argentino del Cusco FC es querido e idolatrado en la ciudad imperial. Allá, el buen ‘Chapu’ se refugia en casa con los abrazos y besos de su hijo y esposa. Sin embargo, todo eso no es suficiente para evitar extrañar, hoy que más que nunca, a sus papás y los paradisíacos balnearios rosarinos.

“Todos los días hablo con mis hermanos y mis padres por redes sociales. Me han dicho que todos están bien y eso me deja tranquilo. Yo soy el único de la familia que está fuera de país y su preocupación es el doble, pero estamos tratando de llevarlo de la mejor manera”, nos contó el ex-Sporting Cristal.

El Ramúa de la cancha es pícaro, gambeteador y de juego alegre. Pero él asegura que no puede evitar sentirse triste por lo que sucede a su alrededor. “Hay mucha gente que necesita salir a la calle a ganarse el pan en el día a día”. Pese a ello, el argentino quiere pensar que todo mejorará en el futuro, aunque sabe que este no es muy auspicioso que digamos. “Con todo lo que pasa, no sé si podremos viajar a fin de año”, dice desde Cusco.

SEBASTIÁN GULARTE (BINACIONAL)

Gularte tuvo actuaciones destacadas el año pasado con Unión Comercio. Actualmente milita en Binacional. (Foto: GEC)

Dicen que el amor hacia la madre es eterno. El mejor ejemplo de ello es Sebastián Gularte, el delantero uruguayo que milita actualmente en el campeón Binacional. “Mi madre está en Uruguay y si hubiese podido, me hubiera ido a estar con ella. Ya se intuía desde un principio que iba a dar para largo”, señaló Gularte, que viene llevando solo el confinamiento en casa, en Juliaca.

El charrúa dentro del área rival ha demostrado ser letal en el fútbol peruano, tanto en Unión Comercio como en el cuadro juliaqueño. Pero reconoce que ante los ojos de su mamá María siempre será el mismo pequeño que marcaba goles en las calles de Tacuarembó. “Para la madre, siempre somos niños y nunca terminamos de crecer. Pero es algo lindo. Ahora, al ya ser mayor, soy yo el que me preocupo por ella y en su día a día. Ella está preocupada más que todo por la salud. La tecnología ayuda mucho, hacemos videollamadas”.

El ‘9’ sabe que no hay fecha para que se reabran las fronteras. Por esa razón, no duda en mandar un nuevo mensaje de calma y lleno de amor para la señora María. “Quiero transmitirle tranquilidad por mi situación. Todo está bajo control allá y me deja bastante tranquilo. Acá se están tomando las medidas que se necesita”, comentó.

HERVÉ KAMBOU (SPORT HUANCAYO)

Kambou ha jugado en varios clubes del fútbol peruano. El año pasado salió campeón con Binacional, en la actualidad juega por Sport Huancayo. (Foto: GEC)

En su propia área, son pocos los delanteros del balompié nacional que puedan intimidar a Hervé Kambou y su 1,85 metros de estatura. El zaguero de Sport Huancayo es potente y fuerte físicamente, pero en estos días el marfileño se siente vulnerable. Los recuerdos familiares lo invaden. “Yo desde chico tuve que acostumbrarme a pasar poco tiempo con la familia por el fútbol. Pero eso no hace que no piense mucho en ellos”, explica.

Todas las noches, para apaciguar la ansiedad de ver a sus padres y hermanos, Kambou habla con ellos vía redes sociales. Eso sí, el africano tiene en claro que su familia no solo son las personas que poseen su misma sangre, para él lo son todos aquellos con los que creció Abiyán, una ciudad al sur de Costa de Marfil. “Los africanos a veces no creen en estas cosas y está muriendo mucha gente. Allá trabajan mucho del día a día. El Gobierno no está pagando como sí lo hacen en el Perú a las familias. En África se complica mucho más por la pobreza”.

Hasta volver a ver al resto de su familia, Kambou se refugia en los brazos de su esposa y el amor de sus hijos. “Menos mal tuve la suerte de venir a Lima con ellos y aquí estamos aguantando”, señala el zaguero.

CARLOS NEUMANN (SPORT HUANCAYO)

El paraguayo Neumann es una de las principales figuras en ataque del Sport Huancayo. (Foto: GEC)

En el césped, los paraguayos tienen estirpe de guerreros. Quebrarlos mentalmente es misión imposible y tienen el suficiente carácter para sobreponerse en situaciones límites. Con ese mismo espíritu indomable, el guaraní Carlos Neumann, delantero de Sport Huancayo, trata de afrontar sus días de cuarentena en la Ciudad Incontrastable.

“Aquí estoy con mis dos hijos, mi esposa y el resto de mi familia está en Paraguay. Gracias a Dios, aunque sea, puedo oírlos y escucharlos a mis hermanos que están en la ciudad de Valenzuela. Trato de mantenerme ocupado entrenando en el garaje o en la azotea. Uno tiene que arreglársela como pueda”, asegura el paraguayo. Por ahora, Neumann no piensa en hacer goles, solo se mentaliza en proteger a su familia y calmar la nostalgia de volver a su país.

EMILIANO CIUCCI (CÉSAR VALLEJO)

Ciucci ha defendido las camisetas de Sport Boys, Alianza Lima, UTC, entre otros equipos del fútbol peruano. En el presente es jugador de César Vallejo. (Foto: GEC)

Como típico argentino, a Emiliano Ciucci no le gusta perder ni en las ‘pichangas’. Es notoria su cara de pocos amigos cuando las cosas no le salen bien en el campo de juego. Ahora, lo que más desea es ganarle al rival más duro que ha tenido el ser humano en las últimas décadas: el Covid-19. No obstante, el santafesino trata de sacarle los aspectos positivos al confinamiento.

“Esto también te permite abrir los ojos y darnos cuenta de que vivimos en un mundo muy acelerado, en donde a las cosas importantes no se les presta mucha atención. Esta situación te hace recapacitar, y a veces uno que va para aquí y para allá las descuida”, nos comenta el volante central de la César Vallejo.

En su departamento en Trujillo, Ciucci ha descubierto nuevas y mejores sensaciones que anotar un gol en el último minuto o, en su caso, desaparecer al talentoso del cuadro rival. “Mi hijo, que está próximo a cumplir dos años, me levanta por las mañanas y era algo que yo no podría disfrutar normalmente”, explica el ex-Alianza Lima, quien también se dio un tiempo para mandarle un mensaje final a todos los aficionados del fútbol peruano. “Hay que tener paciencia para que todo vuelva a la normalidad. Lo primero en estos casos siempre será la salud”.

Para ganarle al coronavirus, es necesario jugar como lo vienen haciendo ellos en cada rincón del país. Con responsabilidad, paciencia y mucho cuidando a los nuestros, este partido debemos jugarlo y ganarlo todos.

NOTAS PARA SUSCRIPTORES

MÁS EN DT...

VIDEOS RECOMENDADOS