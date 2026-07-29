Por Marco Quilca León

En el fútbol peruano, cuatro meses pueden sentirse como cuatro años. El Torneo Apertura empezó el 30 de enero con dieciocho entrenadores en los banquillos de la Liga 1 y terminó con apenas cinco sobrevivientes. Una cifra brutal, incluso para un campeonato acostumbrado a la impaciencia. La estadística no solo expone la fragilidad de los proyectos deportivos en el país, también revela cómo el resultado inmediato sigue devorando cualquier intento de estabilidad.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.