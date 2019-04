Liga 1: estos son los próximos duelos de Binacional, Sporting Cristal y Universitario

A falta de seis jornadas para el desenlace del Torneo Apertura, Deportivo Binacional y Sporting Cristal se encuentran en una reñida lucha por el liderato del primer certamen de la Liga 1. Sin embargo, Universitario quiere aprovechar los 18 puntos que quedan en juego para meterse en la pelea por el título.

El equipo sureño comandado por Javier Arce ha consolidado su candidatura de cara al trofeo y se ubica primero en la tabla con 27 unidades, producto de 9 victorias y dos duelos perdidos.

Sporting Cristal, en tanto, marcha segundo con tres puntos menos (24) en la clasificación, luego de siete triunfos, tres empates y una caída bajo la dirección técnica del argentino Claudio Vivas.

En el tercer lugar se encuentra Universitario (18), que tiene un duelo pendiente frente a Sport Huancayo; mientras que Deportivo Municipal es cuarto con el mismo puntaje que los merengues.

¿Cuáles son los próximos desafíos de Binacional, Sporting Cristal y Universitario antes del final del Torneo Apertura?

Binacional:

Fecha 12: Alianza Universidad vs. Binacional (5/5)

Fecha 13: Binacional vs. Unión Comercio (11/5)

Fecha 14: Binacional vs. Sport Huancayo (19/5)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Binacional (26/5)

Fecha 16: Binacional vs. Sport Boys (2/6)

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Binacional (9/6)

Sporting Cristal:

Fecha 12: Sporting Cristal vs. Pirata FC (5/5)

Fecha 13: Sporting Cristal vs. San Martín (13/5)

Fecha 14: Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal (19/5)

Fecha 15: Sporting Cristal vs. Melgar (26/5)

Fecha 16: Alianza Universidad vs. Sporting Cristal (2/6)

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Binacional (9/6)

Universitario de Deportes:

Fecha 8: Universitario vs. Sport Huancayo (1/5)

Fecha 12: Universitario vs. César Vallejo (5/5)

Fecha 13: Cantolao vs. Universitario (10/5)

Fecha 14: Universitario vs. Deportivo Municipal (19/5)

Fecha 15: Ayacucho FC vs. Universitario (26/5)

Fecha 16: Universitario vs. UTC (2/6)

Fecha 17: Real Garcilaso vs. Universitario (9/6)