El 24 de septiembre de 1995, el destino de Gianfranco Hereña quedó marcado para siempre. En ese día mágico, Sporting Cristal ingresó a su vida, encendiendo una llama que jamás se apagaría. La reinauguración del Estadio Alberto Gallardo, antes conocido como San Martín de Porres, fue el escenario perfecto para el génesis de este romance eterno. Antes del contundente 6-0 a Cienciano, Gianfranco tuvo la fortuna de pisar el césped, el cual considera su hábitat natural, de la mano de una leyenda rimense: Júlio César de Andrade Moura, o simplemente “Julinho”. Casi 29 años después, ese primer guiño se consolida en su primera obra literaria. Un homenaje a su amor incondicional por los colores celestes, un sentimiento que cada vez se vuelve más intenso y desafía cualquier explicación.

¿Qué significa para ti que tu primer libro sea sobre Sporting Cristal?

Es algo profundamente metafórico. Siempre digo que tengo dos grandes amores en mi vida: mi esposa y Sporting Cristal. Literalmente, una victoria o una derrota del equipo puede cambiar completamente mi semana. Eso es lo que he querido transmitir en el libro. Supe que quería ser hincha de Sporting Cristal desde la primera vez que pisé el Estadio Alberto Gallardo. Mi papá me llevó al estadio cuando tenía 5 años y me hizo salir como mascota, de la mano de Julinho. En ese momento, siendo tan pequeño, me asusté. Imagínate que tu padre te deje en el túnel con un desconocido. Ya había oído hablar a mi papá de Cristal, pero desde el momento en que salí a la cancha, vi a la gente aplaudiendo y sentí que esos aplausos eran para mí. Los jugadores me felicitaban como si fuera uno más del equipo. Me sentí parte de algo. Ese abrazo popular, esa sensación de pertenencia, la he sentido también con la literatura y la cultura. Por eso digo que es algo metafórico que mi primer libro sea sobre mi primera gran identidad en la vida. Y esa identidad fue Sporting Cristal.

¿Cómo se dio esa primera experiencia de salir a la cancha junto a Julinho?

Antes las cosas eran más simples. No existía la seguridad que vemos hoy entre los hinchas y la zona de los jugadores. Mi papá, un hincha acérrimo de Cristal y con experiencia policial, conocía bien cómo manejar la situación. Me vistió completamente de celeste y le dijo a mi mamá que me esperara en la tribuna. Se las arregló para entrar por la parte trasera de la zona donde los jugadores estaban calentando. Cuando vio a Julinho, le señaló hacia mí y le preguntó: “¿Sales con él?”. Julinho, con una sonrisa, le preguntó quién era, y mi papá, con una mentira piadosa, respondió: “El hijo de ‘Pancho’ Lombardi”. De inmediato, Julinho me llevó a su lado, me preguntó mi nombre y me dijo: “No te preocupes, sales conmigo”.

Gianfranco Hereña junto a Julinho y el 'Chorri' Palacios en el partido que marcó su pasión por Sporting Cristal. (Foto: Difusión)

- ¿Hubo algo que te resultara particularmente complicado al escribir “Soy del Cristal”?

Lo primero fue sentarme a escribir, algo que no había hecho desde mis días universitarios. Además, tenía el tiempo en contra, ya que estábamos contrarreloj. Era un reto personal, pero ser profesor de escritura también me ayudó a estructurar mi propio proceso. Siempre les digo a mis alumnos que hay muchos detalles que podrían querer contar, pero solo algunos son realmente narrables y captan el interés del lector. Partí de esa premisa para orientar el libro.

-¿Al terminar el libro, sentiste que alguna parte quedó incompleta?

De hecho, siento que me quedé corto en la parte de los ídolos. El libro está dividido en dos partes: la primera se enfoca en mis memorias como hincha, con relatos funcionales e historias de cómo y por qué me hice hincha de Sporting Cristal. La segunda parte trata sobre los ídolos que he tenido el privilegio de ver. Me gustaría sacar una segunda parte incluyendo jugadores que quedaron fuera de esta selección preliminar, como Julio César Uribe, Julio César Antón, Alfredo Quesada, Rafael Asca, entre otros. También destacaría a jugadores más recientes; uno que considero muy subvalorado es el ‘Loco’ Erick Delgado. Aunque no lo incluí en esta versión del libro, definitivamente lo añadiría en una posible reedición.

-¿Pudiste conversar con los ídolos que incluiste en el libro?

Sí, pude hablar con varios jugadores destacados como Julinho y Sergio Leal, quien muchos quizás no consideran un ídolo, pero para mí fue un jugador formidable. Recuerdo cuando llegó a Sporting Cristal, joven y con proyección, proveniente de Peñarol de Uruguay. También tuve la oportunidad de conversar con dos técnicos históricos como Juan Carlos Oblitas y Roberto Mosquera. Otros personajes los he descrito a través de crónicas, como Julio César Balerio, Pedro Garay, Jorge Cazulo y Roberto Palacios, entre otros.

-¿Al dialogar con estos personajes, pudiste cumplir el sueño de todo hincha de hablar con quienes marcaron historia en su club?

Definitivamente. Recuerdo que estaba de vacaciones con mi esposa cuando Julinho me estaba enviando grabaciones con sus respuestas. Le decía emocionado a mi esposa: “¡Julinho me está respondiendo!”. Este tipo de experiencias te acercan de una manera mucho más humana a tus ídolos. Ha sido realmente gratificante vivir esto.

-¿Quién es tu máximo ídolo de Sporting Cristal?

Para mí, es Julinho. Creo que es mi ídolo no solo por su calidad de juego, con esas frenéticas gambetas y encganches increíbles. Más allá de eso, forma parte de un equipo histórico que logró el tricampeonato y fue subcampeón de la Copa Libertadores. A eso se suma su lealtad al equipo: llegó en 1993 y se retiró en 2004, jugando once años exclusivamente para Cristal. Eso es algo que raramente se ve hoy en día, donde es común ver a ídolos de clubes cambiar de equipo. Eran otros tiempos.

-¿Cuál fue el momento que más marcó tu pasión por Sporting Cristal?

Hay varios, pero mencionaré tres en concreto. El primero fue durante la Copa Libertadores de 1997. Tenía 7 años, pero recuerdo claramente haber visto la final contra Cruzeiro solo en casa y haberme echado a llorar. En ese momento pensé: “¿Por qué lloras si Cristal va a volver a llegar a una final de Copa Libertadores?”, ilusionado. Es una promesa que mantengo hasta ahora. El siguiente momento fue en el 2007, cuando luchamos contra el descenso. Hubo un partido crucial donde empatamos 3 a 3 contra Deportivo Municipal. En ese entonces practicaba taekwondo, pero me escapé de mi clase para ir al estadio. Sabía que mi equipo me necesitaba. El suspiro de alivio con el gol de ‘Gabo’ García fue único. El tercer momento, y el más impactante, fue cuando volvimos a ser campeones en 2012, recuperando nuestra identidad de juego. Fue entonces cuando, aunque ya sabía que era hincha, recuperé las ganas de volver al estadio.

-¿Cuál es el objetivo que tienes con este libro?

Mi objetivo principal es establecer un precedente, ya que hay muy pocas publicaciones dedicadas a Sporting Cristal. Quiero motivar a otros hinchas a escribir sobre el club y que sepan que somos muchos. Sporting Cristal tiene una identidad fuerte y está entre los más grandes del Perú.

-¿Cuándo se presenta el libro y cómo se puede adquirir?

El libro será presentado el 19 de julio a las 7:00 pm en el auditorio César Vallejo de la Feria del Libro de Lima. El precio de preventa hasta el 17 de julio es de S/59, y después será de S/65 en todas las librerías. Pueden adquirirlo a través de la preventa utilizando el WhatsApp oficial +51 972742042.

