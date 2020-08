Un partido. Eso fue lo que duró el reinicio de la Liga 1 tras el parón por el coronavirus. El fútbol peruano poseía todas las características necesarias como para no iniciar este fin de semana; sin embargo, la Federación Peruana y la Policía Nacional dieron el visto bueno. Lo que no pudieron preveer las entidades pertinentes fue la inoportuna participación de los hinchas.

Los fanáticos de Unviersitario se reunieron en los alrededores del Estadio Nacional para escoltar al equipo hasta el recinto deportivo, donde enfrentó a Cantolao. Una gran masa de gente (algunos con mascarilla, otros no) intentaron brindarle “color” al encuentro; sin embargo, fue todo lo contrario. Tras el empate a cero, el gobierno anunció que el fútbol no podía continuar.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, conversó con Exitosa y reveló sus impresiones tras lo sucedido el pasado viernes.

“La Federación, el equipo de la Liga 1 y todos los funcionarios involucrados no hemos trabajado ni diez días ni veinte días. Venimos trabajando 150 días para que vuelva el fútbol, con un protocolo estricto y bajo recomendaciones muy estrictas de los entes superiores que nos rigen, como Conmebol y FIFA, y sobre todo, nuestras autoridades sanitarias del Gobierno Peruano”, mencionó.

Lozano explicó que conversarán con los líderes de las barras para evitar más aglomeraciones durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

“Los dirigentes sabían perfectamente como podíamos colaborar para que estoy no suceda. (…) No quiero salir en defensa de las barras, pero yo converso muchas veces con ellos y no son personas como pensamos, algunos son profesionales”, sostuvo.

“La policía sabía la estructura del campeonato. Nos han dado el apoyo en los partidos amistosos. (…) Si amerita que la policía investigue de dónde viene esta convocatoria y quiénes son estas personas, se hará. Son personas que no solo están faltando a los protocolos, sino que son personas de mal vivir y que la policía debe intervenir. Deben ser más agresivos para poder controlar”, acotó.

“Lo que le tendría que decir a la gente del fútbol es que la Federación va a garantizar el cumplimento de todos los protocolos como lo ha venido haciendo de forma estricta. (…) Ante esta decisión tomada por el Gobierno, la tomamos con calma y nos obliga a sentarnos con ellos para ver de qué manera veremos el control estricto por estas deficiencias que han ocurrido. Si hay algo más que hacer para garantizar la vuelta del fútbol, lo haremos”, finalizó.

