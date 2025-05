Su teléfono suena decenas de veces. Algunas de ellas, también son de amenazas. El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, se pronunció este lunes en diálogo con El Comercio sobre las nuevas medidas de seguridad adoptadas tras los recientes actos de intimidación contra los jueces peruanos. No quiere profundizar más sobre los incidentes en el Alianza vs Cienciano en Matute. No quiere ya hablar sobre Bruno Pérez, el juez cuestionado por los fallos, insultado en redes por los hinchas.

Luego del polémico partido entre Alianza Lima y su último rival, un grupo de seudo hinchas colocó afiches amenazantes en las inmediaciones de la Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), exigiendo represalias contra el cuerpo arbitral. Esta situación encendió las alarmas en la institución. -¿Cómo están hoy los árbitros de la Liga 1? Estamos preocupados pero también conscientes de que debemos hacer una autocrítica. Ya lo hemos hecho. -¿Es verdad que desde este fin de semana se van a extremar las medidas de seguridad para los árbitros, a raíz de las amenazas de muerte? Sí, es verdad. Ya se está coordinando con todos los estamentos para que todas las ternas arbitrales tengan resguardo policial para llegar al estadio tanto en Lima como en provincia. Los árbitros se van a reunir en un punto céntrico y van a salir rumbo a los estadios. Alianza Lima y su comunicado deslindando con actos de violencia. (Imagen: Alianza Lima) -¿A partir de cuando se tomará esta medida? ¿Esta fecha? De esta fecha incluyendo algunos partidos como es el caso del clásico femenino que se va a jugar el día domingo en Matute. La cuarteta arbitral se va a encontrar en un punto céntrico y van a ir resguardados al estadio. Ahorita nos enfocamos en la seguridad de los árbitros. Es nuestra prioridad. -¿Y cree que con eso enfrentará la violencia en contra de los árbitros? En primer término estamos enfocándonos desde el punto de vista de la prevención, por eso hemos decidido esa medida. Nosotros buscamos que los árbitros salvaguarden su integridad. -Es una lástima que el fútbol vuelva a ver más violencia… Lo que buscamos con esta medida es evitar la violencia y actos que no le hacen bien al fútbol. No quiero -y creo que ya no corresponde- entrar en mayores polémicas. Comunicado de la CONAR en sus redes sociales. -Si tuviera que hacer un mea culpa por el nivel del arbitraje peruano, ¿qué diría? Siempre somos autocríticos, también hemos salido a reconocer nuestros errores y con ese mismo compromiso e hidalguía reconocemos nuestros errores, también es bueno solicitar a los entes que componen el fútbol que respeten las decisiones arbitrales y que tienen conductos para presentar su reclamo. Los reclamos siempre tienen que ser dentro de los parámetros establecidos.