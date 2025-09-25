A través de un comunicado, comparte su firme postura, tras advertir intentos de influenciar en la decisión judicial que les devolvió la categoría.
alcanzó una importante victoria este jueves frente a Juan Pablo II, pero quedó en un segundo plano, pues su permanencia en la prende de un hilo.

Trascendió en las últimas semanas que correría la misma suerte que Deportivo Binacional y sería retirado del campeonato.

Por tal motivo, a través de un comunicado, compartió su firme postura, tras advertir intentos de influenciar en la decisión judicial que les devolvió la categoría.

“Rechazamos todos los intentos de influenciar en la decisión judicial a adoptarse en relación a nuestro club, que se han venido realizando en los últimos días a través de diferentes plataformas de los medios de comunicación”, indica parte del documento.

“Reafirmamos nuestra convicción de que toda actuación de la FPF y sus diferentes órganos debe respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, incluyendo el derecho al debido proceso, la libertad de asociación, la tutela jurisdiccional efectiva”, agrega.

COMUNICADO DE AYACUCHO FC

En lo deportivo, con goles de Franco Caballero y Jonathan Bilbao, dieron vuelta al marcador y derrotaron 2-1 a Juan Pablo II en el Estadio Las Américas, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

