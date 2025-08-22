Este encuentro, por la fecha 7 del Torneo Clausura, se jugará este domingo desde las 5:30 p.m. con arbitraje de Jordi Espinoza.
Este encuentro, por la fecha 7 del Torneo Clausura, se jugará este domingo desde las 5:30 p.m. con arbitraje de Jordi Espinoza.
A dos días del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la , se confirmó la indumentaria que utilizarán ambos clubes.

LEE TAMBIÉN: Más de 55 mil entradas vendidas para el clásico entre Univeristario y Alianza Lima por el Torneo Clausura

Pese a que en los últimos encuentros, jugados en el Estadio Monuemental, los de La Victoria optaron por su camiseta alterna, en esta oportunidad irán con su tradicional blanquiazul.

Por su parte, la ‘U’ también se presentará con su camiseta principal de color crema.

Se informó también que ya se han vendido más de 55 mil entradas para el partido más atractivo de la jornada, que se jugará este domingo desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental.

El encargado de dirigir el juego será el árbitro FIFA Jordi Espinoza, en medio de serios cuestionamientos a la CONAR.

MIRA: Edison Flores: "Hace mucho tiempo no clasificábamos a octavos de final de la Copa Libertadores y ahora se pudo dar. Tenemos que mejorar cada año"

Universitario llega como único líder e invicto con 14 unidades, mientras que Alianza Lima en quinto lugar con 11 puntos.

Los cremas cerraron su participación en la Copa Libertadores 2025 el último jueves ante Palmeiras con un global de 0-4 ante Palmeiras, por los octavos de final.

Cabe mencionar que el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, reservó a varios jugadores en el choque copero en Sao Paulo, pensando en el clásico.

En tanto, los blanquiazules llegan en gran momento, tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la espera de lo que resulta la Conmebol sobre su próxima serie en el torneo.

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

