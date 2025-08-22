A dos días del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, se confirmó la indumentaria que utilizarán ambos clubes.

Pese a que en los últimos encuentros, jugados en el Estadio Monuemental, los de La Victoria optaron por su camiseta alterna, en esta oportunidad irán con su tradicional blanquiazul.

Por su parte, la ‘U’ también se presentará con su camiseta principal de color crema.

Se informó también que ya se han vendido más de 55 mil entradas para el partido más atractivo de la jornada, que se jugará este domingo desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental.

El encargado de dirigir el juego será el árbitro FIFA Jordi Espinoza, en medio de serios cuestionamientos a la CONAR.

Universitario llega como único líder e invicto con 14 unidades, mientras que Alianza Lima en quinto lugar con 11 puntos.

Los cremas cerraron su participación en la Copa Libertadores 2025 el último jueves ante Palmeiras con un global de 0-4 ante Palmeiras, por los octavos de final.

Cabe mencionar que el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, reservó a varios jugadores en el choque copero en Sao Paulo, pensando en el clásico.

En tanto, los blanquiazules llegan en gran momento, tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la espera de lo que resulta la Conmebol sobre su próxima serie en el torneo.

