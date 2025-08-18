Universitario de Deportes y Alianza Lima animarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano, el próximo domingo en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Cremas y blanquiazules son candidatos a ganar este segundo torneo del año y, pese a competir entre semana por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, alinearán a sus mejores onces.

Sin embargo, la fecha inicia con el enfrentamiento entre Ayacucho FC y Binacional este viernes 22 de agosto desde la 1:00 p.m.. Ese mismo día Juan Pablo II será local ante uno de los animadores del campeonato, Cusco FC.

En tanto, el sábado 23 a las 11:00 a.m., el líder del Clausura, Sporting Cristal, será local ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo, tras sumar de a tres en Juliaca ante Binacional.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Cabe mencionar que Alianza Atlético será el club que no tenga actividad en esta jornada.

