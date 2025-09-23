La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto se inicia este jueves 25 de setiembre con el enfrentamiento entre Ayacucho FC y Juan Pablo II en el estadio Las Américas.
Pero el encuentro más atractivo de la jornada, y que define el primer lugar del campeonato, se jugará en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes y Cusco FC.
Este choque está programado para el sábado 26 de setiembre, desde las 6:00 p.m..
Luego de disputar su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, Alianza Lima visitará en Cusco a Cienciano el domingo.
PROGRAMACIÓN COMPLETA
Cabe mencionar que Sporting Cristal y Los Chankas descansarán esta jornada.
