Cabe mencionar que Sporting Cristal y Los Chankas descansarán esta jornada.
Cabe mencionar que Sporting Cristal y Los Chankas descansarán esta jornada.
Redacción EC
Redacción EC

La fecha 11 del Torneo Clausura de la se inicia este jueves 25 de setiembre con el enfrentamiento entre Ayacucho FC y Juan Pablo II en el estadio Las Américas.

LEE TAMBIÉN: Paulo Autuori: “En el fútbol jamás he visto un dueño de un club ser presidente de la Federación”

Pero el encuentro más atractivo de la jornada, y que define el primer lugar del campeonato, se jugará en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes y Cusco FC.

Este choque está programado para el sábado 26 de setiembre, desde las 6:00 p.m..

MIRA: Paolo Guerrero sorprende al primer paciente que supera la leucemia en nuestro país en 2025

Luego de disputar su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, Alianza Lima visitará en Cusco a Cienciano el domingo.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Cabe mencionar que Sporting Cristal y Los Chankas descansarán esta jornada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC