Los Chankas recibirá a Universitario de Deportes, este domingo 3 de noviembre, por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El duelo podría definir a la ‘U’ como campeón absoluto del fútbol peruano o, en caso contrario, la posibilidad de jugar play-offs.

Daniel Ferreyra, arquero del conjunto cusqueño, brindó una entrevista a DIRECTV, en donde confirmó que sería su último partido como profesional. Sin embargo, no participaría como el guardavalla titular, sino como suplente debido a una lesión que sufrió en la jornada 12 contra Sport Huancayo.

Durante la temporada defendió la portería de Los Chankas, pero la lesión ante el ‘Rojo Matador’ lo relegó al banquillo de suplentes. Michael Sotillo, de 40 años, ocupó su lugar durante las últimas cuatro fechas y se espera que se mantenga en esa posición.

En conversaciones con los panelistas, Ferreyra pudo dar mayores luces de cómo se sentirá el día después de su último partido profesional.

“Va a ser el momento más difícil de mi vida. No tener el día a día seguramente me va a costar. Pero tendré que buscar otra pasión o mi señora me va a echar de casa”, mencionó entre risas.