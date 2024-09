El penal cobrado a favor de Atlético Grau en el partido contra Alianza Lima reavivó la controversia arbitral que ha marcado la Liga 1 Te Apuesto 2024. Esta nueva situación se suma a una serie de decisiones cuestionables que han involucrado al equipo blanquiazul a lo largo de la temporada, generando un creciente malestar entre jugadores, cuerpo técnico y afición. La derrota en Piura no solo significó perder el primer lugar del Torneo Clausura, sino que también alimentó la sensación de que Alianza Lima está siendo perjudicado por factores externos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de indignación y críticas hacia el arbitraje, con Carlos Zambrano como uno de los voceros más enérgicos.

Este hecho se suma a la larga lista de controversias arbitrales que han empañado la Liga 1 Te Apuesto 2024. A lo largo de la temporada, más de una decena de jugadas polémicas han generado debates acalorados y han puesto en duda la imparcialidad de los árbitros. Estas decisiones cuestionables no solo han influido en los resultados individuales de los partidos, sino que también han generado una creciente preocupación por la calidad del arbitraje peruano.

Un análisis de 60 decisiones arbitrales durante el Torneo Apertura y Clausura, realizado por El Comercio, reveló que cuatro árbitros principales —Joel Alarcón, Diego Haro, Bruno Pérez y Edwin Ordóñez— concentran el 48% de las jugadas polémicas. Cabe destacar que el registro abarca a 15 árbitros en total, todos ellos involucrados en al menos un incidente controversial.

Árbitro Porcentaje de decisiones polémicas Kevin Ortega 16% Diego Haro 12% Bruno Pérez 10% Edwin Ordóñez 10%

El penal de Renzo Garcés a Neri Bandiera

A falta de diez minutos para el final del encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau, la polémica llegó al estadio Campeones del 36. Un centro al área buscando a Neri Bandiera, quien, tras un leve roce con el codo de Renzo Garcés, se dejó caer. El VAR intervino y el árbitro Joel Alarcón señaló penal, amonestando al defensa blanquiazul. Una decisión que encendió el debate y generó la ira de los hinchas íntimos.

La decisión de Alarcón generó diversas opiniones. Sin embargo, para Scime, la jugada fue clara: “El fútbol es un deporte de contacto, pero aquí la acción es un roce normal provocado por el delantero, sin ninguna infracción”. Sus palabras ponen en duda la decisión del árbitro y alimentan la polémica.

Carlos Zambrano y una dura entrada

En la segunda fecha del Torneo Clausura, el encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético estuvo marcado por una jugada polémica protagonizada por Carlos Zambrano. En una disputa por el balón con Eric Tovo, el defensor blanquiazul levantó la pierna y conectó con el estómago del argentino. Aunque la falta no fue directa, hizo caer a su rival. El árbitro Sebastián Lozano sancionó la infracción con tarjeta amarilla.

El exárbitro FIFA Scime analizó la jugada y fue contundente: “Fue un juego brusco y grave. Una entrada que pone en peligro la integridad física del adversario. Debería ser tarjeta roja para el jugador azul”. Según Scime, la intensidad de la entrada y el punto de contacto justificaban una expulsión directa para Zambrano, quien, de ser expulsado, se habría perdido el clásico.

Gol de Jairo Concha en el clásico

El último clásico Alianza Lima vs. Universitario no estuvo exento de polémica. Un tiro libre ejecutado por Jairo Concha impactó en Carlos Zambrano, desviando la trayectoria del balón y terminando en el fondo de la red. Tras una revisión del VAR por una posible posición adelantada de Gustavo Dulanto, el árbitro Kevin Ortega validó el gol, decretando el 2-1 a favor de los cremas.

Miguel Scime analizó la jugada en su canal de YouTube y llegó a una conclusión contundente: “Cuando parte el balón, el jugador en posición adelantada intenta jugar una pelota cercana mediante una acción que tiene impacto”. Según Scime, esta acción de Dulanto debió haber anulado el gol del conjunto merengue.

Empujón de Matías Di Benedetto a Carlos Garcés en el área

La penúltima fecha del Torneo Apertura estuvo marcada por una polémica jugada en el partido entre Universitario y Cienciano. En los descuentos, Carlos Garcés fue derribado dentro del área por Matías Di Benedetto cuando intentaba definir una oportunidad clara de gol. A pesar de las protestas de los jugadores de Cienciano, el árbitro Kevin Ortega no sancionó penal. Tras la revisión del VAR, la decisión se mantuvo, generando gran controversia.

Miguel Scime cuestionó la decisión de Kevin Ortega en la jugada polémica. Según Scime, “la fuerza aplicada se mide por la acción y las consecuencias”. El exárbitro consideró que el empujón de Di Benedetto a Garcés fue suficiente para sancionar penal, y que el árbitro se equivocó al no hacerlo.

Dura entrada con Yotún en área de Vallejo

Sporting Cristal estuvo muy cerca de ganar el Torneo Apertura, pero sufrió uno de sus mayores reveses al caer en su visita a César Vallejo. Este partido tuvo una jugada que pudo haber significado el empate para los celestes. A los 62 minutos, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los trujillanos, Yoshimar Yotún ingresó al área rival y, al prepararse para sacar un zurdazo, fue detenido por Gerson Barreto, quien cometió una falta que resultó en una lesión que lo alejó de los campos de juego. El juez Jesús Cartagena no sancionó la jugada ni determinó falta alguna, y el VAR tampoco intervino.

Miguel Scime criticó la actuación tanto del árbitro principal como de los encargados en el VAR. “El cruce temerario del defensor sobre el adversario en el momento en que va a golpear el balón debió ser considerado como falta, teniendo en cuenta la acción y sus consecuencias. El VAR, bajo las normas vigentes, debió analizar la jugada desde distintos ángulos y velocidades. Dado el error claro y manifiesto, debió invitar al juez de campo a revisar la jugada”, indicó.

Córner previo al gol de ADT ante la ‘U’

El único partido que perdió Universitario en el Torneo Apertura fue en su visita a ADT, donde un incidente polémico marcó el rumbo del encuentro. El gol que abrió el marcador para el equipo local se originó tras una jugada en la que el balón pareció tocar a un defensor rival antes de salir de banda. A pesar de las protestas de los jugadores cremas y del entrenador Fabián Bustos, quien fue expulsado por su reclamo, el árbitro Edwin Ordóñez señaló saque de meta. En la siguiente jugada, ADT aprovechó la situación para anotar el gol de Joao Rojas.

Para Miguel Scime, el árbitro Ordóñez cometió un error al no darse cuenta de que el balón chocó con el defensor de ADT, lo que habría evitado la jugada que condujo a la anotación tarmeña. “El árbitro, erróneamente, no observa que el balón fue desviado por el defensor local y debió sancionar un saque de esquina”, afirmó. Además, Scime señaló que este tipo de jugadas no pueden ser revisadas en el VAR, según el reglamento, por lo que toda la responsabilidad recae en el juez central.

Tévez cae en área de la ‘U’ tras choque con Corzo

A los 38 minutos del choque entre Universitario y Cusco FC en el Monumental, el equipo de la ciudad imperial reclamó un penal por una falta de Aldo Corzo sobre Juan Tévez. El delantero del conjunto dorado intentó conectar un centro en el área, pero el defensa crema lo impactó, provocando su caída y desviando su disparo de cabeza. Diego Haro determinó que se trataba de un saque de meta para los cremas, a pesar de los intensos reclamos de los jugadores de Cusco y del cuerpo técnico desde el banquillo.

Tomando en cuenta el reglamento, el reconocido exárbitro Miguel Scime indicó que Haro cometió un error al no sancionar penal ni expulsar a Corzo, explicando lo siguiente: “En una incidencia en el área penal, un árbitro bien posicionado, con el ángulo y la distancia adecuados, no observa una carga ilícita por detrás con intensidad baja, logrando que el jugador no pueda jugar el balón. De acuerdo con las reglas, debió sancionar penal y tarjeta roja, ya que se encuadra en evitar una ocasión manifiesta de gol”.

Falta de Carlos Garcés contra Juan Freytes

En la fecha 8 del Apertura, todos los ojos estuvieron puestos en la actuación del árbitro Daniel Ureta, encargado de dirigir el encuentro entre Cienciano y Alianza Lima en Cusco. Una disputa del balón entre Carlos Garcés y Juan Freytes terminó desfavorablemente para el argentino, quien sufrió una dura entrada del ecuatoriano, sancionada finalmente con tarjeta amarilla. La jugada no se revisó en el VAR, lo que desató las protestas del plantel blanquiazul, que consideraba que Ureta debió analizar la acción en el videoarbitraje y determinar que se trataba de una expulsión.

Después de analizar la jugada en sus redes socales, Miguel Scime respaldó a los íntimos, afirmando que Carlos Garcés debió ser expulsado. “Dado que el contacto físico fue deliberado y de alta intensidad, afectando una pierna en una zona peligrosa y con los tapones, la acción mereció un tiro libre directo y, por las posibles consecuencias, una tarjeta roja. La decisión final fue un error”, explicó.

Falta contra Gianfranco Chávez en el área de Melgar

Sporting Cristal también se vio envuelto en polémicas por fallos arbitrales en el encuentro que disputaron contra Melgar por la fecha 8 del Apertura, donde terminaron perdiendo 2-1. Cuando los rojinegros estaban adelante en el marcador 2-0, Ignacio Da Silva logró pivotear un balón hacia el área chica en busca de Gianfranco Chávez, quien cayó al suelo antes de tocarlo, tras una supuesta falta de Horacio Orzán. Edwin Ordóñez fue llamado por el VAR para revisar la jugada, pero determinó que no hubo infracción, por lo que no se sancionó un penal.

Según la experiencia e interpretación del reglamento realizada por el asesor arbitral FIFA, Miguel Scime: “Se debió considerar la entrada como una carga por detrás que desestabiliza al delantero con la fuerza suficiente para lograr su propósito, teniendo un contacto deliberado con el atacante y provocando su caída. Debió sancionar penal y tarjeta roja por ser una ocasión manifiesta de gol”.

¿Penal de Williams Riveros sobre Cecilio Waterman?

El primer clásico del año estuvo cargado de controversia de principio a fin. Esto fue especialmente evidente en la recta final, cuando una jugada crucial pudo haber significado un penal a favor de Alianza Lima, pero no fue sancionada por Diego Haro. El delantero panameño logró internarse en el área, pero rápidamente fue detenido por Williams Riveros. Ambos chocaron y el atacante cayó al suelo. A pesar de los reclamos, Haro no sancionó ninguna falta y tampoco fue solicitado por el VAR para revisar la jugada.

Esta situación del partido debió ser sancionada con la pena máxima, tal como lo señaló Miguel Scime en su análisis: “La carga voluntaria tiene una impetuosidad que configura una falta, al provocar una acción deliberada sobre el adversario, con una fuerza que no le permite continuar en posesión del balón. Esto logra el objetivo propuesto de manera antirreglamentaria, por lo que debió considerarse como falta de tiro penal. El VAR debió invitar a hacer una revisión en campo”.