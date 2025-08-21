Esta semana se confirmó que el Deportivo Binacional fue retirado del campeonato, por lo que ya no solo será uno sino dos los clubes participantes del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto los que descansarán por cada jornada.

De esta manera, no se verá afectada la programación del campeonato, con la incertidumbre de que suceda lo mismo con Ayacucho FC próximamente.

Así lo confirmó Jesús Gonzales, Gerente de la Liga de Fútbol Profesional, en diálogo con Radio Ovación.

“Esta situación (descenso de Binacional) ya la teníamos prevista desde el momento que hicimos el sorteo del fixture. Lo mencionamos el mismo día del sorteo y las consecuencias que podría traer. Tomamos la previsión de incluir una acción en el reglamento de darse esta situación”. dijo.

“Ahora van a descansar dos equipos. El hecho de incluirlo en la competición nos afectó muchísimo, fue en contra de la planificación que teníamos del calendario. Había que jugar cuatro fechas adicionales, considerando además que el calendario tuvo que atrasarse una semana”, explicó Gonzales.

En esa línea, dejó en claro que pierde validez todos los partido de Binacional, solo en el Torneo Clausura vigente. Por ejemplo, Irven Ávila, de Sporting Cristal, ahora cumplirá su fecha de suspensión el próximo encuentro de los celestes ante UTC.

“Los partidos que jugó Binacional en el Clausura no existen, no se jugaron. El gol que encajó Sporting Cristal no existe y la fecha de suspensión que cumplió supuestamente Irven Ávila tampoco porque el partido no existe y deberá cumplirla en el siguiente partido”, dijo al citado medio.

