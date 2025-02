El pasado 9 de enero, en una de las salas del reconocido hotel Hyatt de San Isidro, se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2025. Ese día, cerca del mediodía, también explotó una gran bomba que aún, pasada la primera fecha, no ha tenido consecuencias: Binacional finalmente fue incluído por un mandato judicial, al igual que Ayacucho FC. Y aunque el gerente de la Liga de Fútbol Profesional, Jesús Gonzáles, haya advertido que no se harán responsables si hay alguna sanción por parte de la FIFA, el torneo se viene jugando con 19 equipos, de los cuales doce son de altura, un número que se ha triplicado en las últimas dos décadas.

La Liga 1 tiene un 63% de clubes de altura por primera vez en las últimas décadas, superando el 50% del año pasado (9 de 18) y largamente los cuatro que hubo en 2004 en el campeonato llamado Descentralizado.

“La diferencia que existe está en que hay menor presión de oxígeno, por lo tanto habrá mayor exigencia aeróbica de los jugadores”, cuenta Julio Grados, médico deportivo que trabajó en la selección peruana, además de diferentes clubes del torneo local a lo largo de su carrera.

Clubes de altura año a año % respecto al total Equipos 2001 4 de 12 (33%) Melgar, Cienciano, Unión Minas y Deportivo Wanka 2002 3 de 12 (25%) Melgar, Cienciano y Deportivo Wanka 2003 4 de 12 (33 %) Melgar, Cienciano, Deportivo Wanka y Atlético Universidad 2004 4 de 14 (29 %) Melgar, Cienciano, Deportivo Wanka y Atlético Universidad 2005 4 de 13 (31 %) Melgar, Cienciano, Atlético Universidad y Sport Áncash 2006 3 de 12 (25%) Melgar, Cienciano y Sport Áncash 2007 3 de 12 (25%) Melgar, Cienciano y Sport Áncash 2008 3 de 14 (21 %) Melgar, Cienciano y Sport Áncash 2009 5 de 16 (31 %) Melgar, Cienciano, Sport Áncash, Inti Gas y Sport Huancayo 2010 5 de 16 (31 %) Melgar, Cienciano, Inti Gas, Sport Huancayo y León de Huánuco 2011 5 de 16 (31 %) Melgar, Cienciano, Inti Gas, Sport Huancayo y León de Huánuco 2012 6 de 16 (38 %) Melgar, Cienciano, Inti Gas, Sport Huancayo, León de Huánuco y Real Garcilaso 2013 7 de 16 (44 %) Melgar, Cienciano, Inti Gas, Sport Huancayo, León de Huánuco, Real Garcilaso y UTC 2014 7 de 16 (44 %) Melgar, Cienciano, Inti Gas, Sport Huancayo, León de Huánuco, Real Garcilaso y UTC 2015 7 de 17 (41 %) Melgar, Cienciano, Ayacucho FC, Sport Huancayo, León de Huánuco, Real Garcilaso y UTC 2016 6 de 16 (38 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, Real Garcilaso, UTC y Comerciantes Unidos 2017 7 de 16 (44 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, Real Garcilaso, UTC, Comerciantes Unidos y Sport Rosario 2018 8 de 16 (50 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, Real Garcilaso, UTC, Comerciantes Unidos, Sport Rosario y Binacional 2019 7 de 18 (39 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, Real Garcilaso, UTC, Binacional y Alianza Universidad 2020 8 de 18 (44 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, Cusco FC, UTC, Binacional, Alianza Universidad y Cienciano 2021 8 de 18 (44 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, Cusco FC, UTC, Binacional, Alianza Universidad y Cienciano 2022 7 de 19 (37 %) Melgar, Ayacucho FC, Sport Huancayo, UTC, Binacional, Cienciano y ADT 2023 8 de 19 (42 %) Melgar, Sport Huancayo, UTC, Binacional, Cienciano, ADT, Cusco FC y Deportivo Garcilaso 2024 9 de 18 (50 %) Melgar, Sport Huancayo, UTC, Cienciano, ADT, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Comerciantes Unidos y Los Chankas 2025 12 de 19 (63%) Melgar, Sport Huancayo, UTC, Cienciano, ADT, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Comerciantes Unidos, Los Chankas, Alianza Universidad, Ayacucho FC, Binacional

Con ese añadido de dificultad, los tres grandes del fútbol peruano (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal) buscarán pelear por el título de la Liga 1. La ‘U’, que en 2024 sacó seis empates, dos derrotas y una victoria jugando en altura, defenderá su corona. Y Alianza y Cristal tratarán de arrebatárselo. Y en esta primera fecha del Torneo Apertura ya se empezó a jugar así. Los cremas empataron 1-1 ante Comerciantes Unidos en Cajamaba (2.654 m.s.n.m.), mientras que los celestes igualaron 2-2 frente a Alianza Universidad en Huánuco (1.898 m.s.n.m.).

De esta manera, Alianza sacó ventaja al jugar de local y golear 3-0 a Cusco Fc. Los íntimos no jugarán en ciudades de altura hasta la sexta fecha, cuando visite a ADT en el Estadio Municipal de Tarma (3.053 m.s.n.m.), por lo que deberían aprovechar esa cierta ventaja para cuando le toque viajar. Tanto los dirigidos por Néstor Gorosito disputarán cinco partidos del Torneo Apertura en altura: ADT en la fecha seis, Deportivo Garcilaso en la ocho, Comerciantes Unidos en la diez, Melgar en la 17 y cierran con UTC en la 19.

Los partidos de Alianza en altura

en el Apertura Estadio (ciudad) Altitud ADT - fecha 6 Estadio Municipal Unión Tarma (Tarma) 3.053 msnm Deportivo Garcilaso - fecha 8 Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) 3.362 msnm Comerciantes Unidos - Fecha 10 Estadio Municipal Germán Contreras Jara (Cajabamba) 2.654 msnm FBC Melgar - fecha 17 Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) 2.200 msnm UTC - fecha 19 Estadio Municipal Germán Contreras Jara (Cajabamba) 2.654 msnm

Universitario tendrá la misma cantidad de partidos en ciudades de altitud, aunque una ya jugó y empató con Comerciantes Unidos. Los cremas ahora deberán viajaran para enfrentar a Binacional en la jornada nueve, Cusco FC en la 11, Ayacucho FC en la 15 y Deportivo Garcilaso en la 18.

Los partidos de Universitario

en altura en el Apertura Estadio (ciudad) Altitud Comerciantes Unidos - fecha 1

Resultado final: 1-1 Estadio Municipal Germán Contreras Jara (Cajabamba) 2.654 msnm Binacional - fecha 9 Guillermo Briceño (Juliaca) 2.654 msnm Cusco FC - fecha 11 Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) 3.362 msnm Ayacucho FC - fecha 15 Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho) 2.761 msnm Deportivo Garcilaso - fecha 18 Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) 3.362 msnm

Por su parte, Sporting Cristal deberá afrontar siente partidos en altura en este Apertura, por lo que esos partidos podrían determinar su pelea por el título. Tras el empate 2-2 ante Alianza Universidad, los rimenses visitarán a Sport Huancayo en la fecha tres, Melgar en la cinco, UTC en la siete, Ayacucho FC en la 12, Los Chankas en la 16 y Cienciano en la 18.

Los partidos de Cristal

en altura en el Apertura Estadio (ciudad) Altitud Alianza Universidad - fecha 1

Resultado final: 2-2 Estadio Heraclio Tapia (Huánuco) 1.898 msnm Sport Huancayo Estadio Huancayo (Huancayo) 3.259 msnm FBC Melgar - fecha 5 Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) 2.200 msnm UTC - fecha 7 Estadio Municipal Germán Contreras Jara (Cajabamba) 2.654 msnm Ayacucho FC - fecha 12 Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho) 2.761 msnm Los Chankas - fecha 16 Estadio Los Chankas (Andahuaylas) 2.926 msnm Cienciano - fecha 18 Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) .362 msnm

La dificultad de jugar en altura

El Comercio conversó con el doctor Julio Grados, el preparador físico Sebastián Morales y el ahora exfutbolista Diego Penny, con el objetivo de saber o conocer, en base a la experiencia de tres especialistas, qué tan difícil será, para los equipos grandes, jugar un torneo con la mayoría de equipos de altura.

“Los equipos del llano van a tener que redoblar esfuerzos. Son doce partidos, por lo que deberán trabajar en base a esa dificultad que es la altura. He visto que varios equipos de Lima se han reforzado con jugadores que tienen un pasado inmediato en ciudades con cierta altura, entonces eso indica que los clubes ya se dieron cuenta que ganar los partidos en la altura es el que al final tendrá mejores resultados”, analiza Penny, quien se retiró este año del fútbol con cuatro títulos bajo el brazo. En 2024 defendió los colores de Deportivo Garcilaso del Cusco, un equipo de altura.

Para Morales, es clara la ventaja de los clubes que son locales en ciudades con una altitud determinada, pero abarca un punto interesante: “No es lo mismo jugar, por ejemplo, en Juliaca que hacerlo en Arequipa, porque sucede que el ser humano puede adaptarse de una mejor manera cuando la actitud no supera los 2.400 metros sobre el nivel del mar”. Este 2024, Arequipa (2.200 m.s.n.m.) y Huánuco (1.900 m.s.n.m.) son las ciudades que no exceden el límite establecido por el expreparador físico de San Martín.

Otro punto importante que tocan Morales y Grados es el tema psicológico que puede verse afectado en este tipo de escenarios. “Si el jugador tiene más temor a la altura, debe prepararse mejor que los demás. Y eso se tiene que detectar siempre”, señala Grados. “Si un futbolista se predispone en la semana a que va a ser un partido cuesta arriba por la altitud, a nivel mental ese futbolista viajará y jugará predispuesto a que la va a pasar mal”, añade Morales.

Entonces, ¿qué debe hacer un club para afrontar este tipo de partidos? ¿Cómo se debe trabajar en la semana previa? Y, sobre todo, ¿tienen tiempo para hacerlo? Para Morales, los equipos no deben modificar grandes cosas en sus entrenamientos, pero sí es clave “comenzar la temporada con ciertas claves o factores a tener muy en cuenta para ellas a esos partidos del campeonato en latitud con cierta adaptación fisiológica o con ciertos mecanismos a nivel cuerpo que ayuden a no sufrir tanto los efectos de la altitud”. “Una de las claves es la parte nutricional, que haya una suplementación con hierro desde el primer día de la pretemporada y después ayudas ergogénicas que van a favores a la producción de glóbulos rojos en la sangre y eso hará que el transporte de oxígeno sea más eficiente”.

Julio García, entendiendo lo apretado que suele ser el fixture, añade que un factor importante para combatir la altitud es “llegar lo más cerca a la hora del partido”. “Nosotros, con San Martín, llegábamos el mismo día”. Pero, eso sí, deja en claro que el tiempo de preparación determinará el trabajo semanal de cada equipo.

Para Diego Penny, el campeonato “será mucho más difícil”. “El torneo peruano siempre ha sido difícil por la geografía, las condiciones de las canchas, los climas, los horarios, los accesos a ciertos estadios o ciudades. Pero hoy, al ser 12 equipos de altura, esa complejidad aumentará. Entonces esperemos que eso no disminuya el nivel del fútbol peruano porque al jugar en altura hay ciertas dosificaciones de esfuerzos que hacen que el partido no sea tan intenso y eso hace que el campeonato no sea vistoso”.