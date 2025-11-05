Felipe Casapía Coello
Felipe Casapía Coello

“El futbolista peruano vive para comer, no come para rendir”: El trabajo nutricional detrás de talentos como Cari y por qué se busca que no sufran los inicios de Farfán o Vargas
"El futbolista peruano vive para comer, no come para rendir": El trabajo nutricional detrás de talentos como Cari y por qué se busca que no sufran los inicios de Farfán o Vargas

“El futbolista peruano vive para comer, no come para rendir”: El trabajo nutricional detrás de talentos como Cari y por qué se busca que no sufran los inicios de Farfán o Vargas

En el fútbol de ahora, la diferencia entre una promesa y una estrella ya no se mide solo por técnica o talento. Cada vez más, la batalla se libra lejos de las canchas: en la cocina, en los hábitos diarios, en la disciplina que separa el placer momentáneo del rendimiento sostenido. Y en Perú, esa batalla apenas comienza.

TAGS