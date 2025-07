“¿El título lo definirán los grandes?“: Ortiz Bisso y un análisis al cardiaco Clausura, donde la U, Alianza y SC se juegan su prestigio

Cuando Julio César Uribe tenía un año de nacido, la CBS estrenó la “Dimensión desconocida”, una de las series de ciencia ficción más importantes de la historia de la televisión, que en sus 67 años de vida ha sido la simiente de películas, libros y cómics hasta convertirse en objeto de culto para millones de personas.

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

No sé si el ‘Diamante’ se encuentre entre sus seguidores, quizás Joel Raffo y Gustavo Zevallos ni siquiera sepan de su existencia, pero la situación de Sporting Cristal podría servir para hacer el guion de un nuevo capítulo o lanzar un remake. El sentido de la urgencia en La Florida parece ir a contrapié de las necesidades de su plantel. Por un lado, acaban de contratar a Miguel Araujo, un zaguero estupendo, pero que no pisa un campo de juego hace meses, y por otro dejaron partir a Martín Cauteruccio, uno de los goleadores más letales que se han tenido desde que los Bentín compraron el Sporting Tabaco. De tener casi cerrado a un zaguero brasileño para que haga pareja con Araujo, ahora estarían buscando un delantero para cubrir el cupo dejado por el atacante uruguayo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¡Sus primeras palabras con la Celeste! 🙌



🎙️Miguel Araujo tiene un mensaje para toda nuestra hinchada, ¡a dejarlo todo por los colores! 🩵#SaludAraujo#FuerzaCristal pic.twitter.com/jP2010IifE — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 8, 2025

Aunque este estado de somnolencia no constituya una novedad en territorio rimense, sería un error pensar que el Clausura no lo afrontarán con al menos algún signo de rebeldía. Más aún si se tiene en cuenta que no clasificar a la Copa Libertadores agudizaría su ya grave crisis institucional. Lo mismo hay que decir de Universitario, Alianza y Melgar que, con diferencia, son los que mejor se han reforzado de cara a la segunda parte de la temporada.

Los íntimos han incorporado a uno de los mejores laterales del campeonato (Josué Estrada), un delantero que por fin permitirá que Barcos y Guerrero tengan competencia (Gaspar Gentile) y a Sergio Peña, quien andaba extraviado en el fútbol griego. Queda saber cómo se acoplarán al equipo de Gorosito y qué pasará si es que se concreta la anunciada partida de Noriega.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐧̃𝐚! 🔥💙👏🏾



Sergio regresa a su casa tras 10 años de desarrollar su carrera en Europa. 🔥



Regresa para darlo todo por los colores. 💙



Mira la entrevista completa en Alianza Lima TV➡️ https://t.co/1jismGA9uv



Y en Alianza Play➡️… pic.twitter.com/X7J8IJXbHh — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 10, 2025

La U ha sumado a Anderson Santamaría y Jesús Castillo. Ambos no atraviesan por su mejor nivel, aunque siguen siendo jugadores de selección. Sobra decir que el bloque defensivo es prioridad para Fossati. La deuda -gran deuda- sigue siendo el 9, más allá que de boca para afuera se siga defendiendo el bajo nivel de Churín.

Melgar fichó a Johnny Vidales, un delantero que despertó ciertas expectativas cuando apareció de blanquiazul hace varios años y que tras un deslucido, y breve, paso por Europa, deambuló por varios equipos locales hasta recalar en ADT. Por números, es el mejor atacante del campeonato.

Las diferencias de presupuesto siguen alargando la distancia con el resto. Cienciano ha perdido a sus mejores jugadores (Estrada, Cueva y Gentile) y clubes como Alianza Atlético, Huancayo, Grau y Cusco carecen de recursos para convertirse en algo más que peligrosas insinuaciones.

¿El título lo definirán los cuatro grandes, entonces? La lógica parece irrefutable. Sin embargo, hay situaciones que podrían provocar ciertos sacudones. Desde las imprevisibles como la apendicitis de Williams Riveros (¿Santamaría se acoplará rápido al ‘fossatismo’?), esa incógnita gigantesca llamada Yoshimar Yotún (¿podrá volver con la celeste?) o el calendario de agosto que podría dejar magullada a la crema por la seguidilla de partidos, incluyendo sus encuentros ante Palmeiras por la Libertadores.

Hay razones, pues, para pensar que el Clausura no será un paseo para nadie. Floja, desteñida e indescifrable, nuestra querida ‘Liga One’ nunca defrauda.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.