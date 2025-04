A través de un documento enviado a la secretaria general de la FPF, Sabrina Martin, la institución cusqueña solicitó que en la próxima Asamblea de Bases, a llevarse a cabo este viernes 25 de abril, se incluya un informe pormenorizado de la “gestión, cumplimiento y consecuencias del contrato de licencia suscrito con 1190 Sports, así como del fideicomiso, incluyendo su impacto financiero y operativo en la Liga 1 y en las actividades estructurales de la FPF”, tal como se lee en el documento.

El documento de Cienciano enviado a la FPF. (Imagen: Difusión)

La solicitud de Cienciano tiene argumento en lo que, según señala el documento, está establecido en el contrato de los derechos en los que 1190 tiene la posibilidad de demorarse en el pago que le corresponde hasta en 60 días, algo que claramente afecta la economía de los clubes.

En ese sentido, en conversación con este Diario, Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau y vicepresidente de fútbol profesional de la FPF (fue quien quedó al mando tras la detención de Agustín Lozano, en noviembre del año pasado), mostró su preocupación por la situación actual. “A la fecha solo nos han abonado hasta enero, definitivamente es preocupante. El comité de administración aún no nos ha comunicado nada”, señaló.

Nos comunicamos con Alianza Lima y Sporting Cristal, dos de los clubes más importantes que están bajo los derechos televisivos de la empresa internacional; sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna para conocer su postura. Lo mismo ocurrió cuando intentamos obtener alguna respuesta de 1190 Sports.

La historia de cómo empezó la lucha por los derechos televisivos en el fútbol peruano:

¿De qué se trata la cláusula que le permite a 1190 Sports pagar con 60 días de retraso?

El modelo de pagos de 1190 Sports tendría estipulado plazos de hasta 60 días, lo cual ha generado preocupación en los clubes del fútbol peruano. Con el objetivo de evitar incumplir la cláusula contractual que impide superar los dos meses de demora, la empresa se refugiaría en ese polémico apartado.

“Lo de los clubes no cobran, no es cierto, están al día, han cobrado, les explico, hay una cláusula en el contrato con 1190 que permite pagar hasta los 60 días posteriores, por tanto, ha cumplido con pagar la cuota de enero en el mes de marzo. Así tiene que ser porque es la cláusula, hay que respetar la cláusula, no es la mejor, pero es la cláusula”, señaló Freddy Ames, directivo de la FPF en marzo de este año.

“Es un tema de ingeniería financiera, si yo tengo una factura, la puedo negociar, la puedo negociar, se tendría que ver cómo está trabajando la gente de finanzas de cada club para saber si está haciendo un buen trabajo”, finalizó.

