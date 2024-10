Universitario de Deportes sufrió una dolorosa derrota ante Sporting Cristal en el cierre de la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, y hubo mucha autocrítica en el plantel crema.

El primero de ellos fue el entrenador Fabián Bustos quien destacó la disposición táctica del rival, y que su equipo no se supo recomponer.

En esa línea, el capitán Aldo Corzo calificó de “duro” el resultado, pero se enfoca en los próximos dos partidos que le pueden dar el título tulo a los cremas.

Fabián Bustos

“No estuvimos a la altura. El rival hizo ajustes tácticos, pero nosotros no respondimos como debíamos. No fuimos precisos ni competitivos, y no jugamos como sabemos hacerlo. Sin embargo, en el segundo tiempo mostramos un mejor nivel, dominando el juego en el campo rival”.

Jairo Concha

“Realmente no considero que Cristal nos haya superado, simplemente creo que fue un partido parejo, tal vez un tiempo para cada uno y creo que algunas desatenciones nos costaron el partido, lamentablemente.

Aldo Corzo

“Duele el resultado, no era lo que vinimos a buscar, ya nos golpearon, hay que pasar rápido la página porque jugamos el domingo un partido súper importante. Aún dependemos de nosotros y estamos con ese pensamiento, depende solamente de nosotros”.

Universitario recibirá a Cienciano este domingo 27 de octubre desde las 6:00 en el Estadio Monumental.

Cabe precisar que los cremas han ganado todos sus partidos en condición de local, por lo que parten como claros favoritos.