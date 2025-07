Fouls, reclamos y VAR: por qué en la Liga 1 se juega solo 50 minutos promedio de tiempo efectivo

El Torneo Apertura 2025 fue uno de los campeonatos más irregulares de los últimos años en el fútbol peruano: hasta tres equipos de la Liga 1 (Alianza Atlético, Atlético Grau y Juan Pablo II) pudieron decidir en qué localidad recibían a sus rivales. Sumado al claro problema de integridad de competencia en los primeros siete meses del año, también existieron polémicos fallos de la Comisión Disciplinaria de la FPF y los errores arbitrales fueron el pan de cada día durante cada fin de semana. En medio de ese laberinto, llega al menos una buena noticia: el tiempo efectivo de juego aumentó 1.25 minutos más en este torneo.

“Cuando miras la liga peruana desde afuera, las estadísticas de la liga son pésimas. Esas estadísticas hacen que los clubes no te pongan un scout a ver la liga. El scout no viene a ver equipos por separado, sino por toda la liga. Antes de eso, revisan la estadística y ven la eficiencia de minutos, la intensidad en el juego, lo que corre un jugador en promedio, la velocidad. Como es un desastre, no ponen a nadie. ¿Por qué? Porque te licúa todos los partidos a 3500 metros o a la 1 de la tarde a 40 grados, o los partidos en canchas pésimas que te obligan a tener uno o dos controles más, y bajan la velocidad de los partidos”, explicó Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, en su momento sobre el campeonato.

“Lo que te dicen y eso fue parte de la conversación con Talleres, fue que la liga no la miran los scouts. Al final todo es métricas y la liga se evalúa como un todo. No solo te miden el partido en el Nacional o Arequipa, que se jugaron en canchas perfectivas, a una velocidad espectacular, te licúan los partidos en canchas que son un desastre. Por eso los clubes, no ponen sus recursos en scouts que miren la liga peruana”, agregó en Mano a Mano.

Y es cierto, la organización y ejecución del campeonato es mala, hay muchas canchas que continúan en un pésimo estado, la velocidad del juego puede mejorar muchísimo, aunque la estadística de tiempo efectivo ha mejorado, pero todavía le falta para estar cerca de las principales ligas de Sudamérica: el Apertura tuvo un promedio de 50.02 de tiempo efectivo. ¿El partido que más se jugó? Atlético Grau vs. Los Chankas (61.11 minutos). ¿La razón? La cantidad de faltas que hubo en dicho compromiso: apenas 9. Por el contrario, ¿el qué menos minutos tuvo? Alianza Atlético vs. Atlético Grau (35.18). Faltas, paralizaciones y revisiones del VAR dieron ese resultado. “Así no vamos a jugar nunca”, dijo un comentarista de L1 Max ante la demora arbitral para dar respuesta a dicho cotejo.

El análisis de los tiempos de juego y porcentajes de efectividad, basado en datos de Max Lab, detalla cuestiones clave en cuanto al rendimiento de los equipos. Por ejemplo: el Campeones del 36 tuvo el choque con más minutos de juego como el de menos, mientras que cuatro de los cinco partidos con más eficiencia son de altura: Cusco vs. Melgar (61.01) Ayacucho vs. Alianza Universidad (60.51), Cusco vs. Juan Pablo II (60.59) y Ayacucho vs. UTC (60.49). En otras palabras, la altura reduce la intensidad y velocidad, pero el tiempo efectivo muestra algunos signos de mejora en el presente año.

La regla de 8 segundos en el fútbol peruano

¿Cómo vamos con otras competiciones? El tiempo efectivo de juego aún está muy por debajo de las principales ligas del mundo. En un informe de OPTA de la pasada temporada, el top5 le pertenece a la Premier League (58.32), Eredivise (58.16), Ligue 1 (57.49), Bundesliga (57.20) y Belgian Pro-League (56.20.)

¿Qué hay con los vecinos en Sudamérica? El Brasileirao cuenta con 55.23; la Primera División de Chile, 55.19; la Liga BetPlay de Colombia, 52.24; la Liga Pro de Ecuador, 52.19; la Liga Futve de Venezuela, 52.19; la Liga Profesional Argentina, 50.19; la Primera División de Bolivia, 49.30; y la Liga AUF de Uruguay, 46.16.

En otras palabras, aún hay mucha distancia. La CONAR tenía contemplado aplicar la regla de los 8 segundos a los arqueros para el Torneo Clausura. Esperemos que sea así, no solo para un mejor tiempo efectivo de juego, sino también para estar a la par de los torneos internacionales en Sudamérica: ya se aplica en la Copa Libertadores y Sudamérica, por lo que ya tendríamos que estar adaptados a la pauta del juego.

