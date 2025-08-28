La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado el último miércoles 27 de agosto, respecto al futuro de los futbolistas y cuerpo técnico del Deportivo Binacional, que no seguirá participando de la Liga 1 Te Apuesto.

El máximo ente del fútbol en nuestro país autoriza, de manera excepcional, que los futbolistas del plantel del club de Juliaca puedan jugar en otro club.

Esto, pese a que ya se cerró hace algunos días el libro de pases en el campeonato, que está próximo a jugarse la fecha 8 del Torneo Clausura.

COMUNICADO DE LA FPF

FPF autoriza a jugadores de Binacional a fichar por otros clubes de distintas ligas del fútbol peruano, incluyendo la Liga1, para salvaguardar que puedan seguir trabajando. pic.twitter.com/0gzhLlbVGO — Enrique de la Rosa (@EnriquedelaRosa) August 28, 2025

Como se recuerda, Deportivo Binacional fue desafectado del campeonato, luego de que la Corte Superior de Justicia de Puno revocara el amparo judicial que lo mantenía en Liga 1 Te Apuesto.

Cabe precisar que el retiro del club puneño generó una serie de modificaciones en la tabla del torneo, pues todos los partidos que disputó en el Clausura quedan sin efecto.

Apenas fue notificado en su momento, Deportivo Binacional se pronunció el pasado 19 de agosto a través de sus redes sociales y destacó que la sentencia aún se encuentra pendiente de ser “impugnada”.

