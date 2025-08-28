La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado el último miércoles 27 de agosto, respecto al futuro de los futbolistas y cuerpo técnico del Deportivo Binacional, que no seguirá participando de la Liga 1 Te Apuesto.
LEE TAMBIÉN: “Cada frase parecía una descarga de coraje, de energía, de épica”: Adiós a Roberto Zegarra, la última voz del periodismo deportivo en el Perú
El máximo ente del fútbol en nuestro país autoriza, de manera excepcional, que los futbolistas del plantel del club de Juliaca puedan jugar en otro club.
MIRA: ¡El Perú en lo más alto! Diego Elías y Luciana Castillo consiguen medalla de oro en Panamericano de Squash
Esto, pese a que ya se cerró hace algunos días el libro de pases en el campeonato, que está próximo a jugarse la fecha 8 del Torneo Clausura.
COMUNICADO DE LA FPF
Como se recuerda, Deportivo Binacional fue desafectado del campeonato, luego de que la Corte Superior de Justicia de Puno revocara el amparo judicial que lo mantenía en Liga 1 Te Apuesto.
Cabe precisar que el retiro del club puneño generó una serie de modificaciones en la tabla del torneo, pues todos los partidos que disputó en el Clausura quedan sin efecto.
MIRA: Fernando Cabada responde a Jean Ferrari: “Se equivoca de muy mala manera porque Barcos es peruano, tiene un DNI tan válido como el del Papa”
Apenas fue notificado en su momento, Deportivo Binacional se pronunció el pasado 19 de agosto a través de sus redes sociales y destacó que la sentencia aún se encuentra pendiente de ser “impugnada”.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Selección Peruana: Sorpresas, ausencias y regresos en la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega, en perfecto portugués, tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Gremio | VIDEO
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC