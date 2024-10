El atacante peruano Jean Deza va recuperando su mejor nivel en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto con camiseta de Sport Huancayo, y confesó que no volvería a jugar en Alianza Lima.

Durante una entrevista en el programa de YouTube ‘Fútbol Champán’, el veloz futbolista se refirió a su salida del club a mitad de temporada del año 2020.

“A Alianza no volvería, y que quede bien claro. Es por un resentimiento con Alianza. No con la hinchada, porque yo pedí disculpas a la hinchada, porque la hinchada no tiene nada que ver. Sino con el Fondo Blanquiazul”, explicó Deza.

“Creo que hay que ser realista. Ya mi nombre en Alianza está manchado. No me sentiría cómodo, y hay muchos jugadores que no se sienten cómodos”, agregó.

Por otro lado, contó que en ese mismo año estuvo cerca de fichar por Sporting Cristal, pero que finalmente no se firmó el vínculo por temas económicos.

“Ellos (Cristal) tienen una página web donde ven todas las cualidades del jugador. Me dijeron: ‘Jean, eres el segundo jugador con el mejor uno contra uno y el mejor sprint en Sudamérica’. ¿Tú sabes quién era el primero? Everton. Yo era segundo, no lo podía creer. Y tercero era Corozo. Por eso cuando yo me voy a Alianza lo traen a Corozo”, contó.