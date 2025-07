Polémica en la FPF: ¿Por qué las deudas con los árbitros continúan y cómo es el cuestionado caso del concuñado de Agustín Lozano?

Agustín Lozano asegura que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es la más consistente económicamente y “la más estable” de acuerdo con sus propias palabras. Sin embargo, cabe preguntarse por qué hay pagos retrasados con la CONAR, que preside Víctor Hugo Carrillo de manera interina. En la actualidad, los árbitros de Liga 1 recibieron recién el último lunes sus abonos correspondientes a la fecha 14, 15 y 16 del Torneo Apertura, es decir, entre el 22 de mayo al 22 de junio. En otras palabras, hasta el último 21 de julio, se encontraban hasta dos meses impagos.

El problema no de este año es de todos los años en Liga 1, Liga 2, Liga Femenina y Menores. Una fuente con cercanía a la CONAR nos comentó que ellos manejan tres hipótesis: tema de prioridades y mala planificación, una mala eficiencia del departamento encargado de pagar y la última es el problema de liquidez. El último caso, definitivamente, no debe ser el problema, aunque nuevamente cabría preguntarle el principal motivo: a finales de marzo del presente año, la FPF no había pagado los honorarios ni los viáticos de los partidos dirigidos de la fecha 1 hasta la jornada 6.

La justicia llama Citación a Lozano El presidente de la FPF, Agustin Lozano, fue citado por el Poder Judicial para el próximo 31 de julio. Se le investiga por la causa de daño al Estado Peruano y a varios clubes nacionales. Asimismo, también se le acusa de administración fraudulenta, lavado de activos, entre otros.

Es preocupante que la FPF tenga atrasos en los pagos y que no cumpla a la fecha en fecha con los árbitros. Del mismo modo, preocupa la altísima rotación de presidentes que ha tenido la CONAR en la gestión actual del mandatario en Videna: Juan Sulca, Carmen Retuerto, Winston Reátegui y ahora Víctor Hugo Carrillo.

El arbitraje afronta muchos desafíos en el presente y no existe un plan a largo plazo, al punto que -con la Liga de Fútbol Profesional- los árbitros seguirán a cargo de la gestión en la FPF y no de los clubes, cuando es claro que tendrán injerencia en el funcionamiento del torneo.

La polémica del concuñado

La última polémica se presenta en el inicio del Torneo Clausura con el cuarto árbitro del encuentro de Juan Pablo II con Sport Boys: Jorge Chonote Alcocer, el concuñado de Agustín Lozano y natural de Lambayeque, quien ha estado presente en otros partidos en Chongoyape, como lo ha sido la fecha 15 ante Los Chankas y fecha 11 ante Ayacucho FC.

Queda claro que no hay ética, imparcialidad ni apariencia de neutralidad (las claves dentro del arbitraje), cuando el conjunto recién ascendido a Primera División es de la esposa de Lozano. Es así de simple. Ojalá este caso no vuelva a repetirse, ya que la CONAR está bajo la autoridad directa de la Federación Peruana de Fútbol. No se trata de un organismo autónomo ni independiente, pues depende directamente de la FPF.

