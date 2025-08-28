La selección peruana está próxima a cerrar su participación en el último proceso de Eliminatorias de Conmebol, de cara al Mundial del 2026 y, por tal motivo, el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto entró en receso por algunas semanas.
LEE TAMBIÉN: FPF autoriza de manera “excepcional” que jugadores de Binacional fichen por otro club de la Liga 1 Te Apuesto
Sin embargo, la organización del campeonato ya compartió la programación oficial de las fechas 8 y 9, que resultan claves en la lucha por el título.
El próximo viernes 12 de setiembre se reanudan las acciones en nuestra liga local con el enfrentamiento entre UTC Y Ayacucho FC en el Estadio Germán Contreras.
MIRA: “Dios quiera que sea así”: ‘Pipo’ Gorosito sobre posibilidad de pasar a semifinal de Copa Sudamericana 2025
Los platos fuertes de la fecha 8 se jugarán en provincia, pues Universitario visitará Arequipa para medirse ante FBC Melgar de Juan Reynoso.
En tanto, uno de los animadores del campeonato, Sporting Cristal, visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el domingo 14 de agosto.
FECHA 8
Luego, ya en la jornada 9, tras el retiro de Deportivo Binacional del torneo, ahora serán dos los equipos que descansen por cada fecha.
En esta oportunidad los clubes que no tendrán competencia serán Juan Pablo II y Universitario de Deportes.
FECHA 9
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Selección Peruana: Sorpresas, ausencias y regresos en la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega, en perfecto portugués, tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Gremio | VIDEO
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC