Tras el receso por Eliminatorias, el próximo viernes 12 de setiembre se reanuda el campeonato.
Redacción EC
Redacción EC

La selección peruana está próxima a cerrar su participación en el último proceso de Eliminatorias de Conmebol, de cara al Mundial del 2026 y, por tal motivo, el Torneo Clausura de la entró en receso por algunas semanas.

Sin embargo, la organización del campeonato ya compartió la programación oficial de las fechas 8 y 9, que resultan claves en la lucha por el título.

El próximo viernes 12 de setiembre se reanudan las acciones en nuestra liga local con el enfrentamiento entre UTC Y Ayacucho FC en el Estadio Germán Contreras.

Los platos fuertes de la fecha 8 se jugarán en provincia, pues Universitario visitará Arequipa para medirse ante FBC Melgar de Juan Reynoso.

En tanto, uno de los animadores del campeonato, Sporting Cristal, visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el domingo 14 de agosto.

FECHA 8

Luego, ya en la jornada 9, tras el retiro de Deportivo Binacional del torneo, ahora serán dos los equipos que descansen por cada fecha.

En esta oportunidad los clubes que no tendrán competencia serán Juan Pablo II y Universitario de Deportes.

FECHA 9

