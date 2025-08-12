La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la lista de ternas de jueces que serán las encargadas de impartir justicia en la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
La fecha inicia este viernes 15 de agosto con el encuentro entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos, con arbitraje de Bruno Pérez.
Los líderes del campeonato, Sporting Cristal y Universitario, se medirán ante Binacional y Sport Huancayo, ambos en condición de visita.
El duelo de los celestes será dirigido por Daniel Ureta, mientras que el de los cremas por Pablo López.
PROGRAMACIÓN COMPLETA
Por su parte, Alianza Lima recibirá a ADT en Matute con arbitraje de Julio Quiroz.
En esta fecha, el club que no tendrá actividad será Cienciano.
