A pocos días de iniciarse la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, la organización del campeonato informó sobre la reprogramación del partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas.
A través de un comunicado, detalla que se trata de un tema de “fuerza mayor”, pues el estadio Herclaio Tapia no se encuentra disponibles.
La razón responde a que el escenario deportivo en mención será utilizado para actividades por el 486° aniversario de la ciudad.
De esta manera, el partido ya no se jugará este sábado 16 de agosto sino el 30 del mismo mes.
COMUNICADO
