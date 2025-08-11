El encuentro, por la fecha 6 del Torneo Clausura, tiene nueva fecha, pues el estadio Heraclio Tapia no se encuentra disponible este fin de semana.
El encuentro, por la fecha 6 del Torneo Clausura, tiene nueva fecha, pues el estadio Heraclio Tapia no se encuentra disponible este fin de semana.
Redacción EC
Redacción EC

A pocos días de iniciarse la sexta fecha del Torneo Clausura de la , la organización del campeonato informó sobre la reprogramación del partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas.

A través de un comunicado, detalla que se trata de un tema de “fuerza mayor”, pues el estadio Herclaio Tapia no se encuentra disponibles.

La razón responde a que el escenario deportivo en mención será utilizado para actividades por el 486° aniversario de la ciudad.

De esta manera, el partido ya no se jugará este sábado 16 de agosto sino el 30 del mismo mes.

COMUNICADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

