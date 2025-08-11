A pocos días de iniciarse la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, la organización del campeonato informó sobre la reprogramación del partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas.

A través de un comunicado, detalla que se trata de un tema de “fuerza mayor”, pues el estadio Herclaio Tapia no se encuentra disponibles.

La razón responde a que el escenario deportivo en mención será utilizado para actividades por el 486° aniversario de la ciudad.

De esta manera, el partido ya no se jugará este sábado 16 de agosto sino el 30 del mismo mes.

COMUNICADO

