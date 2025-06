Siempre va de frente, sin pelos en la lengua y en busca de un mejor fútbol peruano, el que realmente se merece el hincha. Melgar es un club modelo en el país y es uno de los principales afectados con el problema de pagos por parte de 1190 Sports (se les adeuda casi 3 millones de dólares). En una entrevista con El Comercio, Ricardo Bettocchi responde sobre la inclinación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con su socio comercial en la actualidad, así como a las personas que ‘gestionan’ hoy en La Videna: “Hay un problema claro de gestión, no hay un plan, no necesariamente se hacen las cosas de manera profesional y la Federación no promueve e invierte en competencia de menores, ¿por qué? Desde mi punto de vista, porque no da votos”.

Hace unas semanas, afirmabas que el fútbol peruano se encuentra mucho peor que antes. ¿Cómo ves al fútbol peruano camino al 2030?

Pasa que a veces los resultados hacen que uno confunda la gestión. Hay un problema claro de gestión en el fútbol peruano. Los resultados de la Selección en esta Eliminatoria no han sido una casualidad, yo creo que es más una causalidad de cómo se vienen manejando las cosas. A veces tú puedes tener algún buen resultado haciendo las cosas mal y es lo que pasado de alguna manera. Si haces las cosas bien, vas a tener más posibilidades de tener un buen resultado. Hoy todo lo que pasa desde el lado de la decisión y gestión, no es profesional. Hoy día, tú revisas a la Federación Peruana de Fútbol y no hay diferencias claras con las responsabilidades y funciones que sean claras para todos como han sido hace algunos años.

Los problemas en el fútbol peruano

Como el hecho de no tener aún un director de fútbol...

Sí, la dirección deportiva de hoy no tiene la cabeza y, sin embargo, se contratan entrenadores. Contratas un director de menores y contratas gente sin que la cabeza tome la decisión, la cabeza técnica me refiero, un director de fútbol o un director deportivo. Entonces, no necesariamente se hacen las cosas de manera profesional porque tú deberías tener un plan y seguir ese plan. Hoy en día, realmente no existe ese plan.

Y el caso con los menores en el fútbol peruano...

Aquí voy a ser reiterativo con la estadística que he dado. Yo fui parte de la Comisión de Menores de la Federación, de repente entre el 2016 al 2019, no recuerdo exactamente los años, así como antes estuve en Comisiones de Menores en clubes. Entonces, trabajando con estadística, lo que terminaba pasando, era algo simple. Tú revisas la estadística de los partidos que jugaba un jugador menor en su etapa federativa en el Perú y ni siquiera comparando con Argentina y Brasil, sino con países como Ecuador, Colombia y Uruguay, que tienen maso o menos 450 partidos competitivos; en Perú, estábamos en 120.

Muy cerca de menos de la cuarta parte de partidos...

Ahí te das cuenta cuál es el problema. Tú juegas el ¼ de los partidos que juegan en otros países y después comenzamos con las tonterías de que el jugador peruano madura tarde o que necesita una serie de cosas...todas son invenciones. Lo que necesita el jugador es competencia. Los clubes no están formando bien, sí, pero los clubes se forman bien en la medida en que la Federación ponga las reglas. Un club de Primera División y un equipo de fútbol son dos cosas completamente distintas.

Debe haber barreras...

Sí, debe haber una serie de reglas de entrada a Primera División para que sean más complejas. Esa serie de reglas deberían implicar que tú le des una serie de cosas a tus menores, pero por el otro lado, por más que tú les exijas a los clubes, la Federación es responsable de la competencia, la Federación no promueve y no invierte en competencia de menores, ¿por qué? Desde mi punto de visita porque no da votos. Es muy mucho más fácil lo que acaban de hacer: destruir una reserva que funcionaba bien, que era un espejo a Primera División, que tenía la misma cantidad de partidos que Primera y terminaron convirtiéndolo en este híbrido que es la Liga 3, que termina siendo manejada por el mismo grupo de personas que manejan la Copa Perú. Entonces, el nivel de los campos es un desastre, los camerinos, igual. Toda la parte operativa del torneo es un desastre porque –lamentablemente- la Copa es un desastre. Afuera se burlan de la Copa Perú, pero esa gente sigue creyendo que hace buen trabajo con la Copa Perú.

Todo continúa siendo muy político...

En el fútbol, tú no puedes sacar la parte política: en todos lados para llegar a una presidencia, tienes que manejarlo políticamente, pero el tema es el desconocimiento de la parte técnica y la falsa ilusión que nos venden haciendo creer que las cosas mejorando y cualquiera de da cuenta que no es así. Hay dos partes muy distintas en menores: una es las selecciones y otra es la competencia para alimentar a esa selección. La competencia depende única y exclusivamente de la Federación y esto es lo que termina generando todo el problema. Hoy cuando convocan a una Selección Sub15 o Sub17 comenzando el año, todos los jugadores son de Lima hasta febrero, marzo y abril, probablemente. ¿Por qué? Porque todos los torneos de menores ya comenzaron y en provincia, no comenzó ninguno...

¿Por qué pasa eso?

Las competencias de menores en Lima dependen del área de regiones y del área de menores de la Federación y las competencias de menores de las provincias dependen de las ligas departamentales. Las Ligas departamentales no necesariamente funcionan con el mismo profesionalismo. Simplemente, un torneo de menores puede comenzar en abril o en mayo sin ningún problema. Entonces los jugadores de menores de provincia tienen menos partidos de competencia. Ahí nomás tienes una tremenda diferencia, que no es ideal. Te pongo el ejemplo de Arequipa: Melgar solamente compite con academias porque no hay clubes profesionales que tengan menores en Arequipa.

¿Y cómo es en el mundo?

Tú tienes una competencia en la que todos los equipos de Primera División están obligados a participar entre ellos. ¿Qué significa? Que todos los clubes deberían competir en 13,15,17, 18, 20, etc. Nosotros deberíamos jugar con Alianza en Lima y Cienciano en Cusco. OK, el Perú es grande, hay problemas de conectividad, presupuesto, pero –por lo menos- la Reserva y la 18 a ese nivel, que tampoco es un presupuesto inmenso. Y después haz Regional a la 15, la 13, no tenemos problema, pero hay construir con lógica.

Ecuador compite en todas las categorías todo el tiempo. Tiene selecciones de todas las categorías, no solo cortadas en los años que pide cortar la FIFA o Conmebol. Tú cortas normalmente los años pares para la Selección la Sub15, Sub17, etc. o año impar para la Sub20, pero ellos trabajan con todos los años con grupos grandes, según año de nacimiento. Así tienes la visoría y la información de todos los jugadores, pero también tienen campeonato de todas las categorías. Entonces, nuestro trabajo de menores, que es construir el edificio, comenzando por la base, no funciona. Ellos hacen lo que se les ocurre en el momento y todos lo sabemos. Manuel Barreto, que es un buen profesional, llega a la Federación porque a la ‘U’ le está yendo bien, así como Fossati porque había campeonado con la ‘U’, pero eso no significa que tengas un plan estratégico y armado de cómo quieres jugar.

Lo sucedido en estas Eliminatorias...

No hay una línea en la que tú decidiste perfiles por puestos o las fortalezas que tienen los jugadores en cada posición de lo que buscas en Perú. ¿No nos fue excelente con Gareca? Entonces, tienes que buscar entrenadores que tengan ese mismo perfil de juego, pero acá no buscaron entrenadores con ese mismo perfil. Empezaron a buscar el que me hacía mejor desde el punto de vista popular. El directorio y, sobre todo, el presidente creen que conocen el tema, no tienen ninguna experiencia en fútbol profesional, pero tú le preguntas y saben de todo y no tienen ninguna humildad para decir ‘me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro’ porque en la parte técnica, están perdidos.

Yo cada vez que digo, no hay un plan estratégico, les preguntan a la FPF y responden que sí, pero no te lo enseñan. Antes había una presentación del plan estratégico que se hacía público a todas las Comisiones. Había un buen trabajo del buen Gobierno corporativo, se tenían gerencias con toma de decisiones, hoy día la Federación funciona según el vaivén del directorio. En una empresa normal, ¿qué hace el directorio? Se reúne una a dos veces el año y el gerente general y los gerentes tienen que ejecutar en el día a día. El directorio no tiene el tiempo ni tampoco ejecuta en el día a día. Este directorio, sin embargo, sí toma decisiones. Se reúnen una vez cada 10 a 15 días y deciden sobre cosas que no conocen. Es gracioso.

Ricardo Bettochi es administrador de Melgar desde el 2019. (Foto: Melgar)

La organización de la Liga 1 y el contrato de TV con 1190

En agosto, los clubes van a tener la organización del campeonato...

Los torneos de menores en Lima, los genera la Federación. El área de menores de la Federación maneja los torneos de menores. En provincia las manejan las ligas departamentales, que se encargan de organizar la Copa Perú. Esto es para torneo de menores. Lo que dijo la FPF es que, a partir de agosto, la Liga Profesional de Fútbol va a pasar a los clubes, como si fuese algo espectacular. Para mí es otro engaña muchachos. ¿Por qué? Porque van a dar la Liga con todo decidido: por ejemplo, el contrato de televisión. Entonces, cuando explote el chupo en manos de los clubes, ahí la FPF va a decir: ‘bueno, cuando estaba conmigo, no pasaba nada, ha explotado en manos de los clubes’. Es muy raro que la FPF se haya desesperado por firmar el contrato de televisión y después les de el campeonato a los clubes. ¿No te parece raro?

Sí, totalmente...

Con todo completamente decidido y, además, hay cosas que no necesariamente especifican. Por ejemplo, la CONAR la define la Federación. Eso no lo deciden los clubes. La de los integrantes de las comisiones permanentes de la Federación, la Comisión de Disciplina, la Comisión de Apelación, el Tribunal de Licencias, todos los que tienen injerencia en el funcionamiento del torneo, los define la FPF. A los clubes les vas a pasar que se pongan de acuerdo con el formato del torneo, que armen el reglamento del torneo, que después la FPF lo tiene que aprobar, pero lo importante, lo comercial, la FPF ya lo vendió con un contrato de 13 años con una televisora que no paga, pero ya firmó la FPF. La Federación hoy se está sacando el problema de encima para dárselo los clubes y los clubes no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta o son cómplices. Es una de las tres opciones.

Pero imagino que ya han podido ver el contrato con 1190...

Nosotros hemos tenido acceso a algunas partes de algunos de los contratos. Son varios contratos entre la Federación y 1190, no es solo uno solo. Hay un contrato marco, hay un contrato de licenciamiento, fideicomiso. Hay muchos contratos entrelazados entre la Federación y 1190 y nosotros no hemos podido ver oficialmente nada porque la Federación no nos entrega los contratos. No los enseña, no los entrega y ni siquiera nos pidió opinión previamente para firmarlo.

¿Pero en agosto ya no deberían transparentes esos contratos o me equivoco?

Son contratos que ya están firmados con penalidades ya aceptadas. Que pase a los clubes para que tengan acceso en ese momento, no sé qué cambiaría. Lo único que ahondaría es de demostrar qué cosa es la que han firmado. Han firmado un contrato que les permite pagar 60 días después. Han firmado un contrato que, a pesar de todos los incumplimientos, para poder romperse, necesita votos, aceptando romperse de parte de 1190. Esto es increíble. Eso sí lo hemos podido ver porque alguien filtró partes del contrato. Para que el contrato se pueda romper, el Comité de Dirección, que está integrado por cinco clubes y dos miembros de 1190, necesita el 50% de esas personas que votan ahí, quieran romper el contrato, pero que uno de los miembros de 1190 también quiera hacerlo.

¿Estás entendiendo a lo que hemos llegado? Este contrato más que leonino, yo creo es un contrato nulo. Es un contrato que pone todas las situaciones tan favorables a un solo lado. En parte, yo creo que no lo enseñan es porque posiblemente es un contrato nulo. Es decir, un contrato que excede a lo que el Código Civil te pide para que sea un contrato válido. Yo no puedo entender quien firmó un contrato así de buena fe.

De acuerdo...

Nosotros le hicimos ver desde el primer momento que todo esto sonaba mal. Nosotros peleamos todo el 2022 y 2023 contra esto y se los dijimos en 1000 formas. No les importó. Después les dijimos que hay una investigación muy grande en Estados Unidos sobre la empresa que está invirtiendo en esto. No nos hicieron caso. Bueno, la empresa ya quebró. Ahí hay investigación y entendemos de que la investigación alcanza a todas las instituciones que han recibido dinero de esa empresa.

FBC Melgar se encuentra en el tercer lugar del Torneo Apertura, a un punto de Universitario de Deportes. (Foto: GEC). / SYSTEM

La deuda de 1190 con Melgar

¿Cuál es el estado de la deuda con Melgar?

Te voy a explicar a detalle: el 2023 no nos pagaron absolutamente nada de la transmisión, pues no nosotros no estábamos de acuerdo y no firmamos el sometimiento. Cuando comenzó el 2024, nosotros estábamos clasificados a la Copa Libertadores y para comenzar el torneo peruano, la FPF nos mandó una comunicación diciéndonos que, si no firmábamos el sometimiento, no podríamos jugar ni la Liga 1 ni la Copa Libertadores. Está por escrito. En ese momento, tuvimos que firmar el sometimiento y 1190 empezó a pagarnos el 2024. Desde ese momento, les dijimos: tú has transmitido todos nuestros partidos el 2023, si ya me obligaron a someterme, lo tienes que pagar.

En julio del 2024, 1190, Melgar y la FPF, porque Melgar no tiene contrato con 1190, así como ningún club, todo es a través de la Federación, firmaron un documento en el que 1190 reconocía 10 de los 12 meses de la transmisión de los partidos por Melgar por 2023. En ese documento, se comprometían a pagarnos esos 10 meses en 10 cuotas. Solo han pagado dos y dejaron de hacerlo. Reconocieron un contrato que se ha firmado entre la FPF, 1190 y nosotros, y dejaron de pagar. Cosa que, si uno es más exhaustivo, el dinero debió estar en el Fideicomiso, pero el Fideicomiso no tenía el dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Otra cosa que dejo como interrogación. Por más que mandamos cartas a la FPF.

Continúa...

La Federación dice de la boca para afuera que nos quiere ayudar y al final no hay ningún pago. Aparte, en la firma del contrato, en el sometimiento de los clubes se hizo entrega de 500.000 dólares para club para infraestructura. ¿Todos los clubes lo han usado infraestructura? Esa sería la primera auditoría que debería hacer la Federación. Que obviamente no lo va a ser porque no los ayuda políticamente.

¿El motivo?

Sabemos que muchos clubes lo han usado para gastos corrientes. A Melgar nunca le dieron 500.000 dólares de infraestructura y ahí es donde hay tecnicismos de que firmaste después de tiempo. Yo fui al directorio a levantar el tema y me dijeron de que iban a buscar la forma de pagarlo, pero eso fue hace meses y no ha pasado nada. Vamos: las cuotas del 2023 y el medio millón. Tercero: cuando se vendió el proyecto de 1190, se dijo que el contrato iba a ser igual que él se tenía. La palabra que usaban era espejo: el mismo contrato que se tenía con el Consorcio más el beneficio del 20%.

El contrato que había con el Consorcio incluía premios al primero, segundo y tercero de cada año: 300, 200 y 100 mil dólares más IGV para los tres primeros puestos. Cuando terminamos terceros en el 2024, le preguntamos a la Federación: ¿quién me da los 100 mil dólares? Aquí nos dijeron que el contrato no tiene premios. Entonces, ahí hay un problema financiero. ¿Por qué? Porque los clubes que tienen contrato con el Consorcio, sí cobran premios.

¿Cómo se olvidaron de poner los premios?

Fíjate la cantidad de errores en ese contrato. Nosotros le dijimos a la Federación, ¿te has olvidado de poner los premios en el contrato? Entonces, reconócenos los premios. La deuda que se le tiene a Melgar es de casi 3 millones de dólares. No es un tema menor. El artículo 2 de los Estatutos de la FPF dice que la Federación debe priorizar por el bien de sus miembros. Te obliga a salvar los intereses de los miembros. Hoy día, la Federación no te está obligando a salvaguardar los intereses de Melgar, prioriza los intereses de su socio comercial.

Sí. es clarísimo problema...

Cuando haces un análisis de los que clubes que mejor funcionan en el Perú y porque a nosotros nos conocen más afuera que acá, hay que darse cuenta de los tres campeonatos más importantes que tiene la Federación: Primera División, Primera División Femenina y la Liga 3. Solo tres clubes en Perú participan de estos campeonatos: Melgar, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Entonces, desde ese momento, ya te das cuenta cuáles son los que están gestionando mejor.

Siendo Melgar uno de ellos

Nuestro presupuesto es un 1/5 y 1/6 de lo que tiene la ‘U’ y Alianza y, sin embargo, nosotros competimos en todos los torneos y en los últimos 11 años, hemos competido en el torneo hasta el final. No es menor 11 años jugando Libertadores y Sudamericana. Pero el ser oposición hace que te incline la cancha, es lo que termina pasando y por eso se genera un torneo como el de este año. El campeonato de este año es el más desnaturalizado desde que tengo uso de razón.

El cambio de la localía, por ejemplo...

En ningún otro sitio del mundo, el local puede decidir en qué localidad recibe a un club y recibe al otro. Esto es una locura que comenzó el año con Atlético Grau y Alianza Atlético. Podían decidir si jugaba en Sullana o en Trujillo. Entonces dijeron: no, en realidad depende de la seguridad porque no le dan a dar las garantías en Sullana a su estadio principal. Pero después entregas la localía para venir a Lima. Mira, yo conozco al gerente general de la Liga y estoy seguro de que él no está de acuerdo con la decisión, pero agacha la cabeza y acepta lo que le dicen.

Y el caso de Juan Pablo II jugando en Lima

Desde el punto de vista técnico, es lo más antitécnico que hay. Pero claro, si ves la recaudación que hace Sullana, Grao o el mismo Juan Pablo. II cuando jugó en Lima contra la ‘U’, está completamente beneficiado desde lo económico, pero cuando tiene que jugar con otro, sí tiene que ir a Chongoyape. Ahí hay un problema de lo que la FIFA llama integridad de la competencia. No hay integridad de la competencia, pero acá usan el Reglamento a su antojo, es así.

Y, claro, nuevamente la política...

EL fútbol no está exento de lo político, pero debe haber correlación con lo técnico. El político que llega a ser presidente, que gana las Elecciones, tiene una formación hasta en su mismo directorio y una estructura de trabajo dentro su Federación, que le permite ser profesional. Entonces, el presidente se desliga del día a día y ese día a día lo maneja el secretario general con las gerencias. Así pasó hace unos años y funcionaba. Eso no me lo han contado, yo he sido parte de la Comisión de Menores y tuvimos influencia en la contratación de directores de selección de menores. Había gente especialista en el tema. No es que lo decidió el directorio, que no tenía idea de lo que estaba pasando.

Entonces, esa correlación entre lo político y técnico no pasa en el Perú. Lamentablemente, si tú me dices, ¿quién es la gerente de RR. HH de la Federación? ¿quién es el gerente de administración y finanzas? ¿quién es el director deportivo? Te vas a dar cuenta que no existen las posiciones. Hace cinco años existían las posiciones y estaban cubiertas, hoy se aplanó todo. Pero ellos creen que lo están haciendo bien.

Como en el Gobierno, que también creen que lo están haciendo bien...

El fútbol es el reflejo de la sociedad.

El presente de Melgar

¿Cuál es el reflejo que quiere dejar Melgar dentro del fútbol?

El equipo de fútbol desde que recibió en 2014 es ahora un club de fútbol. Esa es la primera situación estratégica: es no ser un equipo de fútbol, sino un club de fútbol. Es abarcar absolutamente todo desde menores pasando por femenino, que hoy también tiene menores, para tener jóvenes profesionales para sacarlos afuera. Desde lo social, ya veníamos hace un tiempo teniendo convenios para poder becar a los jugadores de bajos recursos que tenemos en el club o para jugadores que tenemos viviendo en la Casa Hogar del club.

Y desde la educación, también. Porque sabemos perfectamente que no todos terminan siendo futbolistas profesionales y eso lo hemos ampliado al femenino. Ya tenemos becas para menores, para futbolistas femeninas, hemos firmado este año un convenio con la Universidad Católica de Arequipa para poder becar a las mejores futbolistas del fútbol femenino.

Sabemos que eso hace que muchos padres se cuestionen el hecho de que sus hijas quieran jugar fútbol, pero –en ese momento- dijimos, ¿cómo convencerlos? ¿Cómo hacemos para que esto crezca? El club va a empezar a becar, ya lo tenemos con Raquel Escape. Algunas chicas más que tenemos en el equipo profesional, las vamos a becar llevar a la Universidad, para que el padre esté tranquilo con la hija. Hoy a fútbol profesional es el deporte que quiere, pero también esta becada para terminar teniendo un título y una carrera universitaria.

Melgar está en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina. (Foto: FBC Melgar)

Hay objetivos claros en Melgar

La frase de Melgar es Arequipa, te habla mucho de la presencia del club en la ciudad. Queremos ahondarnos más de lo que se pueda en la ciudad. El CAR es hoy el corazón del club y queremos que el CAR siga creciendo para no solo coger al primer equipo, el femenino, la Sub18, el equipo que juega la 18 y agregar a las divisiones menores. Las personas son más que futbolistas, al final sabemos que estamos formando personas para la sociedad y no necesariamente para futbolistas. Está claro el nivel de trabajo de Marco Valencia. Nosotros tenemos ampliado el nivel de influencia de Melgar hacia el sur del Perú. Hoy tenemos menores en la Casa Hogar que vienen de Tacna, Pisco, Moquegua, algunos de Lima e Ica, etc. Y es un trabajo que aún está en construcción. Nosotros recibimos un club que estaba quebrado en 2014 y el crecimiento ha sido exponencial.

Y dentro del primer equipo, ¿habrá refuerzos para el Clausura?

El reglamento solo te pide cambiar un extranjero en la ventana de medio año. Es definitivo que viene un extranjero (ante la partida de Facundo Castro) y estamos evaluando a un peruano.

