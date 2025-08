“En Grecia entendí que el tema mental es lo que nos juega en contra”: el ‘9′ peruano-cubano que dio el salto de la Liga 2 a Europa y hoy sueña con la selección

Las playas de Huanchaco fueron testigo de los primeros pasos en el fútbol de Rolando Díaz, el centro delantero peruano de origen cubano que juega en Alianza Atlético, equipo que lo ha puesto en la palestra. Lo que se sabe hoy es que su nombre es seguido en Videna como una opción hacia el futuro, ante la necesidad de futuros 9 se suma a la lista de un mediano plazo vestir la camiseta de la selección peruana.

El Comercio conversó con Rolando Díaz sobre su momento en Alianza Atlético, su paso por Grecia y sus inicios en el fútbol. Aquí su historia.

-¿Cómo te sientes con tu presente en Alianza Atlético, un club reconocido de provincia ?

Me siento bastante bien, la verdad que he tenido la suerte de caer en un grupo bastante bueno. Mejor ahora que nos está yendo bien, y eso hace que nos unamos mucho más y sigamos por el mismo camino del triunfo. El profesor habló conmigo hace poco porque yo no venía jugando solo salía en lista, pero no entraba y me dijo que ya iba a llegar el momento de entrar y tenía que aprovechar y se ha dado todo bastante bien. Me siento muy contento y feliz de andar viviendo estas cosas aquí en el equipo más por mí por todo lo que representa Sullana aquí en la región. Yo no sabía que era tan grande y el cariño de la gente se siente bastante presente y también por el funcionamiento del equipo que anda bastante bien y estamos metidos entre los cinco primeros si quiere verlo así en el torneo y esperamos mantenernos así y quien sabe seguir sumando y ver si podemos ganar algún título.

Rolando Díaz viajó a Grecia para unirse al Panserraikos en el 2022. (Foto: Liga 1)

-¿Qué rescatas de tu experiencia en Grecia con el club Panserraikos?

Bueno, lo que rescato es que madure un montón, maduré mucho como persona y jugador, me hice ver otra realidad y me mostró la realidad del futbolista peruano, quien tiene para competir en el extranjero, si es que se lo propone de verdad, el tema mental es lo que nos juega en contra y me incluyo en ese pelotón de jugadores que cuando salió quizás mentalmente no estaba tan preparado para afrontarlo y eso. Obtuve mucha madurez en Grecia y rescato bastante eso.

-¿Cómo te comunicabas en Grecia con el entrenador y tus compañeros?

Yo en Grecia hablaba inglés. Todo el mundo habla inglés, la mayoría de gente incluso de la calle, negocios, farmacia, restaurantes. Todo el mundo hablaba inglés y yo estudié ese idioma desde los 18 años hasta los 21 años y lo hablo fluido. Así que no tuve ningún problema.

-¿Tú te siente más cómodo como 9, segundo delantero o extremo?

Me siento más cómodo de 9, solo o con otro delantero. No tengo ningún problema de jugar de extremo, media punta o con tres o dos delanteros. Me muevo bastante por todo el frente de ataque, pero prefiero siempre jugar en el centro de 9.

-¿Cuán cerca -o cuán lejos- ves una posibilidad de ser citado a la selección?

Sí, me encantaría jugar en la selección peruana y poder hacer carrera en la selección, ganarme un lugar, y conseguir logros importantes para el país, pero en un mediano o largo plazo, no es mi objetivo principal. Sé que hay una posibilidad -me han comentado en el club- de que si sigues haciendo las cosas bien va a lograrse, o sea, va a terminar pasando, pero yo me centro en ir a partido a partido y tratar de mejorar mis capacidades futbolísticas. Una cosa te lleva a la otra. Si me gustaría estar en la selección, pero no es mi objetivo principal en este momento.

-¿Cuál sería tu objetivo principal en este momento?

Tener regularidad en el equipo. Ganar muchos minutos, anotar muchos goles, pero principalmente ser regular en el equipo. Siguiendo el camino que estoy que pienso que ando en el camino correcto.

Rolando Díaz jugaba en Unión Huaral antes de ir a Grecia. (Foto: Liga 1)

-¿A qué jugador admiras?

A Memphis Depay.

-¿Vínculo con Alianza Atlético?

Hasta fin de año.

-¿Siempre fuiste 9?

Sí. siempre fui delantero. a veces jugaba de extremo o como centro delantero, pero siempre estuve en el ataque.

-¿Tus inicios en el fútbol?

Me formé en una Academia de Fútbol en Trujillo que se llamaba Academia Sudamericana y ahora me parece que se llama Peruana Juniors que queda en Huanchaco, la playa. Luego, juegué en la reserva de César Vallejo y a partir de ahí fui a Huaral, Grecia, Cusco, Alianza UDH y ahora Alianza Atlético de Sullana.

