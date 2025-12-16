Sin arqueros ni delanteros: el grave caso de los Sub 23 en la Liga 1 2025 y por qué los clubes no apuestan por el futuro

De cara a un nuevo proceso mundialista (2026 al 2030), el cierre de la Liga 1 deja tres certezas y una grata aparición para el fútbol peruano en cuanto a Sub23: César Inga, Maxloren Castro, Matías Lazo y Piero Cari. Sin embargo, también muestra un patrón en el desarrollo del campeonato: la mínima apuesta en el arco como en el ataque. Ya lo habían afirmado dos representantes en un off the récord a este medio meses atrás y hoy, sobre el final del Torneo Clausura, la data es clarísima: apenas un arquero de 22 años (Denzel Caña, Cienciano) tuvo la chance de jugar un partido completo, como solo 19 atacantes –entre los 17 a 23- gozaron de minutos en Primera División: Kenji Cabrera fue el segundo que más jugó (1278’, 14.2 partidos), pese a que fue vendido a la MLS en julio.

En otras palabras, no hubo otro futbolista en dicha posición que haya podido estar en la mitad de los partidos del campeonato. Quizás -por ahí- aparece la intención de que haya un futbolista Sub19 en la lista, de cara a las bases del campeonato del siguiente año, según pudo conocer este medio.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El ex entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez ya lo había afirmado también a DT El Comercio: “No hay un ‘9’ joven peruano que tenga, por lo menos, diez partidos consecutivos en Liga 1. Hoy es muy difícil para el joven jugador nacional tener minutos por el tema de los cupos extranjeros, que permite que sean seis en cancha (ahora se busca que sean 7) y también la cantidad de nacionalizados”.

En el campeonato, además del puesto bajo los tres palos y la zona de ataque, 48 mediocampistas tuvieron la chance de tener minutos, así como un total de 35 defensas. Arón Sánchez (Juan Pablo II) fue el defensa y jugador con más rodaje del torneo, mientras que André Vásquez (UTC) fue el mediocampista que tuvo más experiencia en el 2025, partiendo del mismo corte: Sub23.

En cuanto a los equipos que más apostaron por menores en el presente año, Sporting Cristal y Melgar confirmaron la política que hay en el Rímac y Arequipa desde hace tiempo atrás; Juan Pablo II, por su parte, apostó por jóvenes con jugadores formados de otros clubes para pelear en Primera División. En cuanto a Alianza Lima y Universitario de Deportes, ambos terminaron en el séptimo y undécimo lugar de una tabla de posiciones que hemos preparado para este año.

César Inga fue el Sub23 más usado en Universitario de Deportes. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Piero Cari fue el Sub23 con más minutos en Alianza Lima en este año. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Maxloren Castro fue el Sub23 más usado en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images) / Daniel Apuy

En conclusión, hay contadas instituciones en el fútbol peruano que apuestan por menores: una nueva línea de ingresos por derechos de formación, ahorro en la plantilla o hasta la búsqueda del desarrollo de talento en el fútbol para el país aparecen como argumentos.

Pero ¿qué hay quiénes no apuestan por dar minuto a jóvenes en el año? Por ejemplo, Cusco FC, clasificado a la Copa Libertadores y con apenas 18 minutos de un Sub23, apostó por un proyecto al revés. ¿El motivo? “Es muy difícil invertir en formación, cuando se compite muy poco. Los torneos no están claros, no hay Torneo de Reserva, se inventó ese torneo de la Liga 3 y es muy difícil que participen todos”, aseguró Miguel Rondelli a este Diario, consultado por el nivel de menores.

Es decir, así como existe la intención de que la edición 2026 de la Liga 1, a cargo ahora de la Nueva Liga de Fútbol Profesional, inicie el 30 de enero, esperemos que exista la premura para la Liga 2 y Sub18, así como para la Liga Nacional de Fútbol Aficionado en cuanto a la Liga 3. En Videna nunca pudieron hacer bien esa tarea y hemos retrasado muchísimos años en formación. Ojalá ahora sí haya mucha más competencia. Debe haber un proyecto.

************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.