Por Marco Quilca León

Una reciente publicación de la web especializada Transfermarkt detalló el valor de las ligas de Sudamérica, sumado a la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga MX de México. La tabla no tiene muchas sorpresas: Brasil, el millonario de Conmebol capaz de pagar 42 millones para repatriar a Paquetá directamente de la Premier League -lo hizo en febrero de este año-, tiene el dominio absoluto por encima de la MLS de Lionel Messi. Sin embargo, hay algo que llama la atención: La Liga 1 -nuestra golpeada liga- está por delante de Venezuela (peleó por el cupo al repechaje hasta el último partido en Eliminatorias) y Bolivia (llegó al repechaje), y quedó cerca de la mundialista Paraguay.

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