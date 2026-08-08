Una reciente publicación de la web especializada Transfermarkt detalló el valor de las ligas de Sudamérica, sumado a la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga MX de México. La tabla no tiene muchas sorpresas: Brasil, el millonario de Conmebol capaz de pagar 42 millones para repatriar a Paquetá directamente de la Premier League -lo hizo en febrero de este año-, tiene el dominio absoluto por encima de la MLS de Lionel Messi. Sin embargo, hay algo que llama la atención: La Liga 1 -nuestra golpeada liga- está por delante de Venezuela (peleó por el cupo al repechaje hasta el último partido en Eliminatorias) y Bolivia (llegó al repechaje), y quedó cerca de la mundialista Paraguay.

LEE: ¿Noriega a Portugal? Qué se sabe del interés de Sporting de Lisboa y cuánto ganaría Alianza Lima en caso se dé un fichaje millonario

De acuerdo a la página alemana fundada hace 26 años y que tiene la base de datos de fútbol más grande del mundo, la Liga 1 está valorizada en 154 millones de dólares, muy por debajo de los 2 mil millones de Brasil, pero lo suficiente para superar a los dos mencionados anteriormente.

Gianluca Lapadula, con recorrido en el fútbol italiano, es el gran refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura.

En el desglose, Universitario es el club peruano con mejor valor en el mercado: 19.3 millones, seguido por Alianza Lima (15.8 millones) y Sporting Cristal (15.6 millones). Los tres clubes más grandes y populares del país completan el podio que pone a la liga nacional por encima de otras tres a nivel de Conmebol.

De acuerdo a Transfermarkt, el valor del mercado de las ligas se calculan a través de los aspectos de indemnización por traspaso y el salario de los futbolistas. “Hay que tener en cuenta que en las ligas más grandes se tiende a orientarse más hacia el aspecto de la indemnización por traspaso, mientras que en las ligas más pequeñas, donde no hay una gran disposición a pagar indemnizaciones elevadas, se orienta principalmente hacia el nivel salarial”, se lee en su informe. El fichaje más caro del fútbol peruano este año lo hizo Alianza Lima: 1.5 millones por el argentino Federico Girotti.

Girotti anotó un golazo ante FC Cajamarca, en la fecha final del Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima)

¿La Liga 1 es más atractiva? Una mirada desde adentro

Para Daniel Kellerstras, exjefe del área de scouting de la FPF, uno de los motivos por el cual la Liga 1 está mejor valorizada que las otras es por la cantidad de equipos: 18 en comparación de Venezuela (14) y Bolivia (16). De hecho, la liga bolivia recién empezó el 5 de abril por problemas organizativos.

Por su parte, Diego Penny, campeón del fútbol peruano con Cristal y Aurich, considera que la Liga 1 es atractiva. “Es un producto y el producto hay que mejorarlo desde la infraestructura, los horarios y obviamente las divisiones menores que son los que abastecen a los primeros equipos”, empieza el exportero que hoy conduce el programa “Juego en Corto” de El Comercio junto a José Carvallo y la periodista Fernanda Huapaya.

“Una buena medida es lo que nos pasa en torneos internacionales. Creo que estamos mejor que en años anteriores, compitiendo, pero aún nos falta. De todos modos considero que la Liga 1 sí es atractiva”, añade.

Por esa misma línea va el scout Víctor Zaferson, quien cree que el torneo local “ha crecido en los últimos años”, por lo que “los ojeadores siempre revisan los partidos para ver a quién pueden llevarse”. “Lo que le falta a nuestra liga es elevar la intensidad. Universitario y Alianza Lima demostraron en 2025 que pueden competir a nivel internacional. Los 6-7 extranjeros por club la han hecho más fuerte. Lo que falta es exportar más talento nacional. Hay ligas menores que sirven como trampolín para las ligas mayores si la rompen”, analiza.

En ese sentido, se puede destacar que para el Torneo Clausura, Universitario repatrió a Gianluca Lapadula diractamente de la Serie B de Italia. El ítalo-peruano ya marcó un gol con la camiseta merengue.

Lo curioso de que la liga peruana esté mejor valorizada que la venezolana y boliviana se traduce, también, en la selección peruana. Ambas selecciones pelearon hasta el último por estar en el Mundial de este año, mientras que Perú sumó su segundo ciclo mundialista en el que verá todo desde la comodidad de una TV.

“Nos cuesta en la selección mayor porque el universo de jugadores es muy corto. En juveniles porque los torneos de menores en Perú no son fuertes. Por eso los jugadores peruanos maduran a partir de los 25 años y acaban la carretera a los 38-40 en su mejor momento. Yo creo que estamos igual que Paraguay. Pero ellos tienen más jugadores y son más regulares. Por eso exportan mucho más que Perú. Nosotros tenemos jugadores solo de chispazos”, señala Zaferson.

“En selecciones nos cuesta por la competencia, desde menores, mientras que los argentinos, brasileños, uruguayos y demás juegan mucho más partidos internacionales y se pasean por todo el mundo jugando partidos internacionales, campeonatos y todo, nuestros menores no compiten al mismo nivel. la realidad es que en Perú hay tres o cuatro equipos que forman y de ahí los demás no les interesa formar esa es la gran realidad”, finaliza Penny.

******

SOBRE EL AUTOR