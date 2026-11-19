La Liga 1 entra en su tramo final con varios objetivos todavía por resolverse. La última fecha del Torneo Clausura comenzó el domingo 15 de noviembre y se prolongará hasta el domingo 22, día en que se conocerá al ganador del segundo certamen de la temporada y se completarán otras definiciones del campeonato.

Los primeros encuentros dejaron consecuencias en la lucha por los torneos internacionales y el descenso. Deportivo Garcilaso empató como visitante ante Juan Pablo II y no pudo asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. Un día después, UTC derrotó 5-3 a Los Chankas, resultado que dejó al equipo de Andahuaylas sin opciones de acceder a una competencia internacional.

La pelea por evitar el descenso también tuvo movimientos importantes. CD Moquegua consiguió una victoria agónica frente a Atlético Grau y aseguró su permanencia, mientras que ADT igualó 2-2 con Cusco FC. Este último resultado dejó a FC Cajamarca obligado a vencer por siete goles de diferencia a Alianza Lima para evitar perder la categoría.

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La jornada continuó el miércoles 18 de noviembre con el empate 1-1 entre Alianza Atlético y FBC Melgar, disputado en Sullana. La programación tendrá otro partido clave el sábado 21, cuando Alianza Lima enfrente a FC Cajamarca, que necesita una victoria por una diferencia amplia para mantener la categoría.

La definición del Clausura será el domingo 22 de noviembre, con dos encuentros que concentrarán la atención: Sporting Cristal recibirá a Cienciano y Sport Huancayo jugará ante Universitario. El equipo huancaíno depende de sí mismo para ser campeón, mientras que los celestes necesitan ganar y esperar un empate en el otro partido. La ‘U’ está obligada a vencer y esperar que Cristal no consiga los tres puntos.

Programación de la fecha 17 del Clausura:

Domingo 15 de noviembre

FINAL | Comerciantes Unidos 3-3. Sport Boys

FINAL | Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre

FINAL | UTC 5-3 Chankas

FINAL | Cusco FC 2-2 ADT

FINAL | CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Miércoles 18 de noviembre

FINAL | Alianza Atlético 1-1 Melgar

Sábado 21 de noviembre

15:30 Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Domingo 22 de noviembre

15:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:00 Sport Huancayo vs. Universitario

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 | Foto: LFP

Tabla del Acumulado Liga 1

Tabla Acumulada de la Liga 1 | Foto: LFP

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