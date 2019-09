Liga 1 Torneo Clausura: programación de los partidos de la fecha 8 del fútbol peruano

Este fin de semana, arranca una nueva jornada de la Liga 1 Torneo Clausura en el que la punta se pone en juego. Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo en el choque entre dos candidatos al título de este certamen y en el que Alianza Lima tendrá los ojos puestos porque sabe que un empate los podría beneficiar. Tremenda fecha la que viene.

De la mano de Ángel Comizzo, Universitario de Deportes ha sacado ventaja en la lucha por llevarse el título de este certamen, pero ahora se les viene una verdadera prueba de fuego cuando visiten a su escolta Sport Huancayo, el que le podría robar la punta del Torneo Clausura. Un partidazo de pronóstico reservado.

Y como para condimentar aún más esta fecha que se pone buena, en Matute se enfrentarán Alianza Lima contra Real Garcilaso, un partido que en los últimos años siempre ha sido luchado y en el que los íntimos están obligados a ganar para no perderle pisada a los líderes y hacer valer el empate del fin de semana ante UTC.

La jornada arranca el viernes 20 de octubre con dos partidos y se prologará hasta el domingo 22.

Mira a continuación la programación completa de la fecha 8 de la Liga 1 Torneo Clausura

Viernes 20 de setiembre



Binacional vs. Pirata FC

Estadio: Guillermo Briceño de Juliaca

Hora: 3:00 p.m.



César Vallejo vs. Municipal

Estadio: Mansiche de Trujillo

Hora: 8:00 p.m.

Sábado 21 de seteiembre



Sport Boys vs. UTC

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 5:45 p.m.



Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes

Estadio: Huancayo de Huancayo

Hora: 8:00 pm.

Domingo 22 de setiembre



Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Estadio: Alberto Gallardo de Lima

Hora: 11:00 a.m.



Unión Comercio vs. Cantolao

Estadio: IPD de Moyobamba

Hora: 1:15 p.m.

Alianza Universidad vs. San Martín

Estadio: Hercalio Tapia de Huánuco

Hora: 3:00 p.m.



Alianza Lima vs. Real Garcilaso

Estadio: Alejandro Villanueva de La Victoria

Hora: 3:30 p.m.



Melgar vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Monumental UNSA de Arequipa

Hora: 6:00 p.m.