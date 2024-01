Cristal presentó ayer a sus tres refuerzos extranjeros con el ‘9′ como unas de las principales figuras que ha llegado al fútbol peruano en los últimos años. También fueron anunciados el volante brasileño Gustavo Cazonatti y el atacante argentino Santiago González.

El ‘Caute’ viene de marcar doce goles en Independiente y en su palmarés figuran dos títulos nacionales (En Uruguay con Nacional y Argentina con San Lorenzo), aunque su máximo logro fue la Liberadores del 2014 con el ‘Cuervo’, aunque solo jugó dos encuentros.

Por eso decidió aceptar la oferta de Cristal, porque quiere volver a disputar el maximo torneo continental. Desde que dejó San Lorenzo en el 2016 no ha vuelto a disputar la Copa, y con los celestes tendrá esa chance. “Es algo que me motiva, me ilusiona. Han pasado muchos años, porque me fui a México y al retornar no tuve la posibilidad. Estoy muy emocionado por volver a jugarla”, dijo el atacante.

Club Refuerzos Alianza Lima Juan Pablo Freytes (ARG)

Adrián Arregui (ARG)

Jiovany Ramos (PAN)

Jhamir D’Arrigo

Kevin Serna (nacionalizado)

Renzo Garcés

Catriel Cabellos

Cecilio Waterman (PAN) Cristal Martín Cauteruccio (URU)

Gustavo Cazonatti (BRA)

Santiago González (ARG) Universitario Christopher Olivares

Sebastián Britos (URU)

Diego Dorregaray (ARG)

—Los foráneos—

Para la Liga 1 2024 cada club puede inscribir hasta a seis extranjeros y los grandes ya casi tienen ocupado sus cupos, guardándose uno para mitad de año. Ayer Cristal presentó a los tres nuevos que se suman a Ignácio y Pasquini. Universitario sumó al portero Sebastián Britos y al goleador Diego Dorregaray, que se suman a Ureña, Riveros y Di Benedetto, mientras que en Alianza llegaron los argentinos Freytes y Arregui y los panameños Ramos y Cecilio Waterman, que ayer fue oficializado.

Son ocho fichajes blanquiazules, cuatro de ellos del exterior. Así, en ataque ya tienen a Barcos, Waterman y Sabbag. Pese a ello, una parte de la directiva íntima guarda la esperanza de contar con Paolo Guerrero y en La Victoria aguardan por la palabra final ahora que el goleador está libre.

Los ‘9′

Alianza Cristal Universitario 2024 Cecilio Waterman Martín Cauteruccio Diego Dorregaray 2023 Pablo Sabbag Brenner Marlos Emanuel Herrera / Alex Valera 2022 Jairo Mosquera Alex Succar 2021 Hernán Barcos / Aldair Rodríguez Marcos Riquelme Alex Valera / Enzo Gutiérrez 2020 Patricio Rubio Jonathan dos Santos / Alex Succar

En los últimos años los grandes han contratado a un ‘9′ para cada temporada debido a la exigencia de gol que existe en sus objetivos. Alianza Lima ha sabido mantener a sus atacantes, con Barcos primero y ahora con Sabbag. En Universitario Alex Succar vivió lo mismo, pero sin ser titular en la oncena.

“El gol es una presión que todos los delanteros cargamos pero lo llevamos con gusto. Haré lo mejor”, dijo a RPP Martín Cauteruccio, el ‘9′ de Cristal. En el Rímac han peleado en cada torneo en los últimos años, pero justamente la falta de gol fue la que los terminó condenando.

