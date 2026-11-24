¡Atención, ‘crema’! Universitario de Deportes confirmó precios de las entradas de la semifinal de vuelta de la Liga 1 ante Sport Huancayo, que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental.
Las ventas de entradas para el duelo de vuelta en el Estadio Monumental iniciarán este martes 24 de noviembre, con la preferencia de los socios crema y adherentes y en los próximos días se habilitará para la hinchada general.
El duelo de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará este domingo 29 de noviembre en el IPD de Huancayo. Los ‘cremas’ cerrarán la serie de local.
Precios de las entradas del Universitario vs. Sport Huancayo
- Norte: 50 soles
- Sur Familiar: 50 soles
- Oriente: 150 soles
- Occidente lateral: 220 soles
- Occidente central: 250 soles
- Butacas negras: 700 soles
- Experiencia crema: 1500 soles
- Palco Monumental: 350 soles
Cronograma de venta de entradas
Martes 24 de noviembre
- 12:00 PM | Socios cremas y adherentes (del 1 al 30 mil)
Miércoles 25 de noviembre
- 12:00 PM | Socios cremas y adherentes (del 30 mil en adelante)
Jueves 26 de noviembre
- 12:00 PM | Abonados cremas del Torneo Clausura
Viernes 27 de noviembre
- 12:00 PM | Hinchada crema en general