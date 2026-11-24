¡Atención, ‘crema’! Universitario de Deportes confirmó precios de las entradas de la semifinal de vuelta de la Liga 1 ante Sport Huancayo, que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental.

Las ventas de entradas para el duelo de vuelta en el Estadio Monumental iniciarán este martes 24 de noviembre, con la preferencia de los socios crema y adherentes y en los próximos días se habilitará para la hinchada general.

El duelo de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará este domingo 29 de noviembre en el IPD de Huancayo. Los ‘cremas’ cerrarán la serie de local.

Precios de las entradas del Universitario vs. Sport Huancayo

Norte: 50 soles

Sur Familiar: 50 soles

Oriente: 150 soles

Occidente lateral: 220 soles

Occidente central: 250 soles

Butacas negras: 700 soles

Experiencia crema: 1500 soles

Palco Monumental: 350 soles

Cronograma de venta de entradas

Martes 24 de noviembre

12:00 PM | Socios cremas y adherentes (del 1 al 30 mil)

Miércoles 25 de noviembre

12:00 PM | Socios cremas y adherentes (del 30 mil en adelante)

Jueves 26 de noviembre

12:00 PM | Abonados cremas del Torneo Clausura

Viernes 27 de noviembre

12:00 PM | Hinchada crema en general