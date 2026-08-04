Universitario y Sporting Cristal protagonizarán este viernes, a las 8 p.m., uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Más allá de los tres puntos en disputa, ambos llegan con la necesidad de responder a los cuestionamientos que han marcado su presente, en un duelo que podría convertirse en un punto de inflexión para sus aspiraciones en el campeonato.

El vigente tricampeón nacional afronta este compromiso tras caer por 2-0 ante Cienciano en Cusco, un resultado que frenó su buen inicio en el Clausura. Ahora, el cuadro crema buscará reencontrarse con el triunfo ante su hinchada para dejar atrás ese traspié y reafirmar su candidatura al título, en un torneo donde hacerse fuerte de local será fundamental.

Sporting Cristal, por su parte, atraviesa un escenario distinto. Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, el conjunto celeste concentra ahora todos sus esfuerzos en el Torneo Clausura. En ese contexto, la incorporación de Hernán Barcos ha despertado expectativa entre los hinchas rimenses. El experimentado delantero, que llega procedente de FC Cajamarca, ya marcó su primer gol con la camiseta celeste frente a Juan Pablo II College, una señal alentadora para un equipo que busca fortalecer su poder ofensivo en la segunda parte de la temporada.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, este encuentro pondrá a prueba el presente de ambos equipos. Los merengues buscarán dejar atrás la derrota sufrida en Cusco y reafirmar su candidatura al título, mientras que Sporting Cristal tendrá la oportunidad de demostrar que puede dejar atrás un año irregular y reencontrarse con el nivel competitivo que históricamente lo ha caracterizado.

De acuerdo con las probabilidades de Betsafe, el cuadro crema parte como favorito para quedarse con la victoria, con una cuota de 1.80, equivalente a una probabilidad implícita del 52.6 %. El empate se cotiza en 3.65 (25.9 %), mientras que un triunfo de Sporting Cristal paga 4.40 (21.5 %). Las cuotas anticipan un duelo muy parejo entre dos de los equipos más tradicionales del fútbol peruano.