Por Redacción EC

Universitario y Sporting Cristal protagonizarán este viernes, a las 8 p.m., uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Más allá de los tres puntos en disputa, ambos llegan con la necesidad de responder a los cuestionamientos que han marcado su presente, en un duelo que podría convertirse en un punto de inflexión para sus aspiraciones en el campeonato.

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