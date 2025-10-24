Universitario de Deportes venció 1-0 a Sporting Cristal y se puso a un solo paso de consagrarse tricampeón de la Liga 1 Te Apuesto. Este domingo 26 de octubre, la ‘U’ visitará a ADT en Tarma y la organización mandó un importante comunicado.

“Este domingo, de darse el escenario que Universitario de Deportes gane el título del Torneo Clausura Liga1 Te Apuesto 2025 y se proclame tricampeón nacional, no habrá ceremonia de premiación en el estadio de Tarma”, se comunicó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¿Qué necesitar Universitario para coronarse tricampeón?

Si Cusco FC cae ante Atlético Grau en Cusco: en este caso, Universitario de Deportes se consagraría campeón automáticamente, sin necesidad de disputar su partido frente a ADT, ya que la diferencia de puntos sería insalvable con tres jornadas por jugar. El encuentro contra el “vendaval celeste” sería solo un trámite para confirmar su triunfo en el Torneo Clausura 2025 . Si el equipo cusqueño empata, a los cremas les bastaría también igualar para ser tricampeones.

en este caso, se consagraría campeón automáticamente, sin necesidad de disputar su partido frente a ADT, ya que la diferencia de puntos sería insalvable con tres jornadas por jugar. El encuentro contra el “vendaval celeste” sería solo un trámite para confirmar su triunfo en el . Si el equipo cusqueño empata, a los cremas les bastaría también igualar para ser tricampeones. Si la ‘U’ vence a ADT en Tarma: este resultado le permitiría al cuadro crema alzarse con el tricampeonato de manera anticipada, a tres fechas del final, sin depender de otros resultados. Con esta victoria, el equipo de Jorge Fossati aseguraría el título por sí mismo, gracias a la ventaja que mantiene en la tabla de posiciones.

********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.