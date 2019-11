Fútbol peruano







[Liga 2 EN VIVO] Deportivo Coopsol vs. Santos FC EN DIRECTO vía Gol Perú: conjunto local gana 1-0 en Huacho Play Offs Liga 2 | EN VIVO sigue los partidos de ida por la Fase 1 de las etapas finales al cuadrangular por el ascenso entre Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos y Santos FC vs. Deportivo Coopsol