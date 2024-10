El ascenso de Juan Pablo II a la Liga 1 Te Apuesto fue tema de controversia. En la definición de penales, Kevin Lugo falló su disparo y causó la indignación de su exentrenador Gustavo Roverano, quien no tuvo pelos en la lengua para pedir que no lo contraten más.

El colombiano fue abordado en el aeropuerto Jorge Chávez y se refirió sobre los comentarios del DT. Además deslindo de todas las acusaciones sobre un posible juego de apuesats.

“Sucedió algo que pudo ser mejor, pero aceptamos la realidad y yo asumo mi responsabilidad por el penal que erré. Más allá de ello, todo lo que se está diciendo sobre apuestas, vendido... saldré a las cámaras para dar mi respuesta lo que merece. Yo doy la cara por el penal errado, por lo demás estoy tranquilo. Se trabajó bien, se llegó a estas instancias, no era lo que queríamos, pero hay que aceptar la realidad”, indicó.

¿Qué dijo Gustavo Roverano?

“Ustedes se podrán imaginar cómo me siento yo que hice toda la campaña, y, más allá que se suba o no, tengo sentimientos encontrados por lo que viví yo en la interna que nadie lo sabe. Lo único que sí le quiero decir es que ojalá, por el bien del fútbol, a Lugo no lo contraten nunca más en ningún lado”, expresó.

“No es solamente el penal, son cantidad de cosas que pasó con ese muchacho, empezando por inicios de año, que él firmó tres contratos. Él estaba en Aurich. Después que renovó, Silvestri lo llamó para Comerciantes Unidos, arregló con ellos y le dieron plata de adelanto, después lo llamó Comerciantes FC, yo todavía no estaba como técnico, y arregló, también le dieron plata de adelanto”, lamentó.