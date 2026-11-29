El sueño de llegar a la Liga 1 está cada vez más cerca para ADA Jaén. El conjunto cajamarquino se ganó un lugar en la gran final de la Liga 2 después de eliminar a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. Ahora tendrá al frente a la Universidad San Martín en una serie de ida y vuelta que definirá al equipo que conseguirá el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.

Detrás de esta clasificación hay una historia de trabajo, convicción y un grupo de futbolistas que supo responder en uno de los escenarios más complicados del torneo. Juan Tuesta, jugador del cuadro jaeno, conversó con El Comercio sobre lo que significa afrontar esta definición y la responsabilidad de representar a una ciudad que sueña con tener nuevamente fútbol en Primera División.

“Estos partidos son cerrados y se definen en detalles o alguna jugada individual. Habrá que ajustar detalles, estar seguros en defensa y tener eficacia arriba. Sabemos que enfrentaremos a un rival complicado, pero también tenemos nuestras armas y debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten”, expresó.

El futbolista también recordó cómo consiguieron la clasificación en Trujillo. ADA Jaén sabía que debía plantear un partido inteligente en el Mansiche, especialmente ante un rival que contaba con el respaldo de su público. La consigna era mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades que se presentaran en ataque.

“La clave estuvo en agruparnos defensivamente, porque sabíamos que arriba tendríamos chances para definir el partido. Las palabras del presidente José Zegarra fueron, sobre todo, de confianza y respaldo al grupo. Eso hizo que se formara un grupo unido”, contó el futbolista.

Juan Tuesta analiza el éxito de ADA Jaén que busca llegar a la Liga 1. (Foto: Liga 2)

La conquista del Mansiche

El equipo cajamarquino encontró la diferencia a los 32 minutos, cuando Emanuel Maciel aprovechó un centro de Piero Ratto para marcar el único tanto del compromiso. Después tuvo que resistir la reacción del cuadro trujillano, que buscó el empate durante el segundo tiempo, pero terminó chocando con una defensa que supo sostener la ventaja.

El 1-0 en el Mansiche significó mucho más que una victoria como visitante. Fue el resultado que colocó a ADA Jaén en una final y lo dejó a las puertas de conseguir uno de los objetivos más importantes de su historia deportiva.

En medio de esta campaña también aparece la figura de José Zegarra, conocido como el ‘Chino Take’, presidente de la institución y cercano al delantero Paolo Guerrero. Su respaldo al plantel ha sido uno de los aspectos que Tuesta destacó al explicar cómo se consolidó la unión del grupo en una etapa decisiva del campeonato.

La primera estación de esta definición será en Jaén. Este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p. m., ADA recibirá a la Universidad San Martín en el encuentro de ida. La vuelta se disputará en Lima, donde se conocerá al equipo que celebrará el ascenso a la Liga 1 para la temporada 2027.

Jaén ya tiene motivos para ilusionarse. Su equipo dio el golpe en Trujillo y ahora quiere dar el paso que le falta para alcanzar la gloria.

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