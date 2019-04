Liga 2: se sorteó el fixture del torneo de ascenso del fútbol peruano

Todo listo para que arranque el torneo de ascenso. Este martes se realizó el sorteo del fixture de la Liga 2, torneo que entregará al campeón un cupo a la máxima categoría del fútbol peruano y en el que Cienciano y Juan Aurich parten como favoritos para lograr el ansiado retorno.

El sorteo se realizó en las instalaciones de la Videna y se desarrolló de la misma manera que el de la Liga 1, con equipos emparejados por la similitud de sus localías (altura, calor, llano, etc) que uno a uno se fueron acomodando de acuerdo al orden en el que salían las bolillas.

Así tenemos, por ejemplo, que en la primera fecha Cienciano será local contra Deportivo Coopsol, mientras que el otro favorito Juan Aurich visitará al complicado Atlético Grau en Piura.

La Liga 2 se jugará en el formato de todos contra todos en partidos de ida y vuelta en un torneo que contará con 12 equipos en un total de 22 fechas. Los 7 primeros de esta fase clasificarán a la siguiente etapa: el líder irá directo a la semifinal, y desde el puesto 2 hasta el 7 jugarán los cuartos de final y los ganadores irán a la semifinal donde los esperará el primero del certamen.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga 2:



Atlético Grau vs. Juan Aurich

Sport Loreto vs. Santos FC

Los Caimanes vs. Comerciantes Unidos

Sport Victoria vs. Alianza Atlético

Unión Huaral vs. Santa Rosa

Cienciano vs. Coopsol