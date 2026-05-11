Por Fernanda Huapaya

La Liga 1, Liga 2, Copa Perú y Liga Femenina ya se encuentran en curso; sin embargo, la Liga 3, aquella dedicada a potenciar a los juveniles, todavía continúa a la espera. A falta de fecha de inicio confirmada, ya se conoce el nuevo reglamento con el que se disputará esta competencia y cómo estarán divididos los 37 equipos participantes de acuerdo a las zonas geográficas en las que se encuentren.

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