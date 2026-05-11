La Liga 1, Liga 2, Copa Perú y Liga Femenina ya se encuentran en curso; sin embargo, la Liga 3, aquella dedicada a potenciar a los juveniles, todavía continúa a la espera. A falta de fecha de inicio confirmada, ya se conoce el nuevo reglamento con el que se disputará esta competencia y cómo estarán divididos los 37 equipos participantes de acuerdo a las zonas geográficas en las que se encuentren.

Liga 3 (Alianza Lima / Universitario / Melgar)

Actualización del reglamento

De acuerdo al punto 4 dedicado a las Reglas de Alineación y Jugadores se ha establecido tres modificaciones. La primera de ellas tiene que ver con la “Regla sub-20”: Obligatorio alinear a cinco jugadores nacionales sub-20 (nacidos del 2006 en adelante) durante todo el partido.

La segunda es la regla de los “Mayores”: máximo cuatro jugadores mayores (nacidos en el 2001 o antes) en campo. La tercera tiene que ver el punto de los “Extranjeros”: máximo dos extranjeros sub-23 (nacidos del 2003 en adelante) inscritos y solo uno puede estar en campo.

En tal sentido, la regla de sub-20 ahora aumenta uno en comparación al año anterior, mientras que la regla de los mayores se reduce de cinco a cuatro. Cabe recordar que los equipos pueden ceder a sus propios jugadores inscritos en la Liga 1 para que puedan jugar la Liga 3. Por su parte, la orden de la disposición de extranjeros sí se mantiene.

Melgar festeja clasificación a la final del Torneo de Reservas. Foto: Graciela Fernández

Conformación de grupos

Grupo A (Norte-10 equipos): Unión Santo Domingo, Cultural Volante, Juventus de Huamachuco, Universidad César Vallejo “B”, Carlos Stein, Deportivo Lute, Juan Aurich, Juventud Cautivo y Centro Social Pariacoto.

Grupo B (Lima y Callao - 11 equipos): Juventud Huracán de Supe, Amazon Callao FC, Sport Boys “B”, ASA FC, Deportivo Coopsol, Alianza Lima “B”, Deportivo Municipal, Pacifico FC, Unión Huaral, Universitario “B” y Sporting Cristal “B”.

Habrá nuevo campeón del Torneo de Reservas, tras el título del año pasado de Sporting Cristal. (Universitario/Melgar)

Grupo C (Centro y Oriente - 8 equipos): Nuevo San Cristóbal, UDA de Huancavelica, Ucayali FC, ADT “B”, Municipal de Pangoa, Ecosem Pasco, Deportivo Ucrania y ADT Tahuishco.

Grupo D (Sur - 8 equipos): Defensor José María Arguedas, FBC Melgar “B”, Nacional de Mollendo, Cienciano “B”, Deportivo Valle Sagrado, Corazón de León Alto Rendimiento, Sporting Company, Deportivo ANBA y Patriotas FC.

Caso Municipal

Cabe recordar que esta disposición de grupos se está tomando en cuenta a Deportivo Municipal considerando que está definiendo su permanencia del torneo a través de una apelación en la Comisión Disciplinaria por resta de puntos debido a deudas acumuladas. En caso de ser rechazada, el club ‘edil’ tendrá que disputar la Copa Perú y los grupos deberán reorganizarse.

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