La música y el fútbol peruano unen aún más sus caminos en estos últimos meses, y no solo por la incursión de Christian Cueva a la cumbia. El reconocido grupo musical Corazón Serrano también estaría siguiendo esos mismos pasos: el Club Juventud Cautivo de Piura, equipo que debutó con triunfo 3-1 ante Deportivo Lute en la Liga 3 presentó su camiseta con el logo oficial de la agrupación musical.

La noticia corrió como reguero de pólvora en redes sociales cuando el club norteño presentó su nueva camiseta oficial para la temporada. En el pecho resaltaba con sorpresa el logo de la icónica orquesta, símbolo indiscutible de identidad y pasión. Para muchos, era el inicio de una relación formal entre dos instituciones que representan la esencia del norte peruano.

El anuncio causó revuelo en redes sociales y medios locales: la posibilidad de ver a una agrupación musical de tal reconocimiento apostando por el fútbol de su tierra natal encendió el entusiasmo de una hinchada ávida de buenas noticias. Sin embargo, desde la propia agrupación se apresuraron en aclarar el verdadero alcance de esta colaboración.

Un gesto de cariño, no un patrocinio

Desde la misma agrupación musical aclararon a este diario que, si bien su corazón late junto al equipo, no existe un acuerdo de auspicio formal. Explicaron que su apoyo fue a través de un gesto solidario: un padrinazgo y una donación de camisetas para impulsar al club en su camino deportivo, pero sin compromisos comerciales ni de patrocinio a largo plazo.

“Este tema se ha hecho largo, no es lo que se lee en los medios. Simplemente uno de mis hermanos regaló un juego de camsetas a este equpo. Ellos (Club Juventud Cautivo) en agradecimiento postearon en las redes sociales. No hay un tema de auspicio por parte de nosotros, como empresa ”Corazón Serrano" no hay patrocinio, simplemente fue un regalo de camisetas", respondió a El Comercio el director creativo del grupo musical Leodan Guerrero. .

Pese a ello, este acto refleja el compromiso social de Corazón Serrano con su tierra natal, Piura, demostrando que su música no solo alegra corazones, sino también motiva sueños en las canchas. Juventud Cautivo, por su parte, no podría estar más orgulloso de contar con el respaldo simbólico de una agrupación que ha llevado el nombre de la región a todos los rincones del país.

Así, aunque no sea un auspicio en términos formales, el lazo de cariño y apoyo entre Corazón Serrano y Juventud Cautivo ya quedó sellado en el corazón de Piura.

Juventud Cautivo: la ilusión de un pueblo

El Club Juventud Cautivo, fundado en 1981 en el distrito de Castilla, ha sido tradicionalmente un símbolo de lucha en el fútbol piurano. Tras varios años de participación en ligas distritales y departamentales, este 2025 afronta el desafío de competir en la Liga 3, una división creada para fomentar el crecimiento de clubes emergentes en el país.

Con escasos recursos, pero con la pasión intacta, Juventud Cautivo sabe que su mejor carta será el apoyo de su gente. Y en ese escenario, contar con el respaldo moral de Corazón Serrano, cuyas canciones narran las alegrías y las penas del norte peruano es, en sí mismo, una victoria.

