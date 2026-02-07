Liga de Fútbol Profesional defiende uso de siete extranjeros en la Liga 1: Jesús Gonzales explica la principal razón para aumentar los cupos

—Jean Ferrari, director general de la FPF, se mostró en desacuerdo por los siete cupos de extranjeros en la Liga 1, ¿por qué aceptaron? ¿Todos los clubes estuvieron de acuerdo?

Es un punto en el cual hubo mucha discusión, puntos a favor y en contra. No fue una decisión fácil. Se han evaluado las consecuencias y objetivos. En 2024 hubo un aumento de extranjeros y se tuvo un impacto cualitativo en la participación de nuestros equipos en torneos internacionales que se tangibilizó con mejores resultados en el 2025. Tuvimos a nuestros equipos con un mejor rendimiento en torneos internacionales. Para este 2026 se tuvo la propuesta de incrementar a siete extranjeros, pero limitar a seis a aquellos equipos que tenían jugadores nacionalizados. Luego de discutirlo, viendo temas legales, vimos que eso representaba una serie de discriminación hacia el peruano nacionalizado, por lo que en una reunión con los clubes se determinó que se amplíe para todos sin distinción.

—¿No termina haciendo daño a las categorías juveniles del fútbol peruano? Es decir, se habla tanto de un recambio generacional en la selección, pero la Liga de Fútbol Profesional permite siete extranjeros en cancha, además de nacionalizados.

Desde mi punto de vista, creo que el debate no debe crearse en el número de extranjeros, sino en una mirada más en conjunto. En ese sentido, la Liga 3, por ejemplo, ha sido un paso importante y valioso para el desarrollo de jugadores menores y juveniles. Aquellos clubes que trabajan en sus divisiones menores hoy tienen un espacio más competitivo de lo que antes era el Torneo de Reservas. Hoy, al hacer competir a las divisiones menores de los clubes de la Liga 1 con equipos más fuertes de la Copa Perú, hemos tenido una Liga 3 con mucho nivel de competencia donde se ha podido ver aquellos jugadores menores que tienen potencial para dar el salto a nivel profesional.

—Claro, pero en el fútbol profesional muchos no encuentran espacios por la cantidad de extranjeros que hay...

Pero por otro lado, un punto importante a tener en cuenta es que no es solamente lo deportivo, sino que hay problemas más profundos y endémicos. Nuestro país tiene una de las tasas más altas de anemia infantil y eso repercute en el desarrollo de los jóvenes y en su rendimiento deportivo. Es un punto que no debemos dejar de trabajar si queremos tener jugadores competitivos a nivel internacional.

—El año pasado hubo controversia con algunos clubes que disputaban torneos internacionales con la programación de sus partidos en Liga 1. ¿Este año la Liga de Fútbol Profesional será más flexible?

Definitivamente. Pero no solamente este año, lo hemos hecho en años anteriores. Siempre hemos buscado darle el mayor espacio de descanso entre sus partidos a los clubes con participación internacional. Se nos puede presentar casos críticos como nos pasó el año pasado con Cienciano y Melgar, donde ambos tenían que jugar torneos internacionales. Cienciano tuvo que disputar un partido justo a las 48 horas porque era imposible reprogramarlo con mayor espacio de descanso. Pero siempre que tengamos la posibilidad operativa de darle la mayor cantidad de descanso a nuestros clubes, lo vamos a hacer.

—En el Huancayo vs Alianza no solo no fue televisado, sino que tampoco hubo VAR. ¿Se ha planificado qué hacer en estos casos o están seguros al cien por ciento que no volverá a ocurrir?

Confiamos en que los acuerdos que se han firmado se van a cumplir. Tenemos la confianza de que no se volverá a repetir.

—¿Cuántas cámaras se usan para el VAR?

Normalmente en las transmisiones que se realizan en nuestros partidos se utilizan siete cámaras. El mínimo de cámaras que te pide el protocolo FIFA para el uso del VAR son cuatro: dos centrales y una en cada extremo, que son las llamadas cámaras de offside. Pero nosotros usamos siete como mínimo.

—¿Se ha pensado pedir el aumento de cámaras? El año pasado hubo polémicas en las que las imágenes de las cámaras no ayudaron a esclarecer

En algunos partidos, dependiendo la trascendencia como finales o instancias finales. Si el operador lleva más de siete cámaras, todas las que se utilizan en la transmisión van al VOR, que es la móvil donde están los árbitros.

—¿Cuál es el criterio deportivo para que este año continúen los playoffs clasificatorios a torneos internacionales en caso de que haya un campeón sin necesidad de disputar la final?

Es un punto prioritariamente comercial.

—¿Cuándo juegue la selección peruana se parará el torneo?

En fecha FIFA el torneo parará.

—Este año se disputará la Copa de la Liga. ¿Cómo hacer para que el torneo se mantenga y no sea flor de un día, como ocurrió antes con campeonatos similares?

El año pasado teníamos previsto realizar una versión de este torneo, pero lamentablemente por la incorporación de unos clubes por medidas judiciales, se alteró totalmente el calendario, ya que eso implicaba cuatro jornadas más en un calendario ya ajustado e hizo imposible llevarla adelante. Este año ya tenemos acuerdos comerciales cerrados, así que la viabilidad económica y comercial está asegurada. Por eso en los calendarios que estamos proyectando para los próximos años se contempla la realización de la Copa de la Liga.

—Con respecto a la alteración que sufrió el torneo el año pasado por la inclusión de Ayacucho FC y Binacional, hace unos días el club ayacuchano emitió un comunicado sobre su situación en el TAS. ¿Es posible que regrese a la Liga 1?

Eso está en el TAS. Tengo entendido que se desestimó la medida cautelar que presentaron, así que estamos a la espera de que se resuelva de fondo el asunto.

—Entonces no está cerrado al cien por ciento ese escenario...

Habrá que esperar qué determina el TAS al respecto.

—Con respecto a las sedes, ¿por qué Alianza Atlético recibirá a Alianza Lima, por citar un ejemplo, en el Mansiche de Trujillo y enfrentó a Cusco FC en el Estadio Melanio Coloma de Sullana?

Básicamente por temas de seguridad. Hemos tenido experiencias no gratas en las que se tuvo que parar el partido porque algunos hinchas se subieron a los muros o desbordaron la capacidad policial. Por ello, por el bien de la competición y el valor de la Liga 1, queremos presentar un mejor producto sin este tipo de inconvenientes.

—Con respecto a la Liga Femenina, ¿Qué se disputará este año? En la temporada pasada el campeón del Apertura clasificó a la Libertadores de dicho año y el campeón del Clausura obtuvo un boleto a la Libertadores de este 2026.

El año pasado hicimos un cambio en el sistema de competición con dos objetivos: darle mayor nivel de competencia a los clubes y que el torneo sea más extenso porque terminábamos todo en agosto, y que nuestros clubes llegue con mayor preparación a la Copa Libertadores Femenina, ya que antes llegaban con el tiempo justo y los refuerzos no terminaban de amalgamar. Este año, el campeón de la Liga Femenina, más allá del título, clasificará a la Libertadores Femenina 2027.

Alianza Lima se proclamó bicampeón del torneo femenino peruano, alcanzando así su cuarto título de la Liga Femenina. (Foto: Liga Femenina)

—¿Entonces este año, a diferencia del 2025, el campeón del Apertura y Clausura no clasificarán a ningún torneo?

Claro, el campeón nacional es el que clasifica a la Libertadores 2027. Lo del año pasado fue para que, desde este 2026 en adelante, el campeón pueda planificar mejor y reforzarse adecuadamente.

—Entiendo que es obligatorio que todos los clubes que participan en la Liga 1 deben tener su equipo femenino, pero eso no se cumplió en años anteriores. ¿Este año sí será así?

Sí, el Reglamento de Licencias de Conmebol exige que los clubes que participan en torneos internacionales deben tener equipo femenino y, por tanto, nosotros en la licencia local también exigimos eso.

—¿Se han contemplado una sanción, además de lo económico, hacia el club que decida jugar en un estadio alterno aún pudiendo jugarlo en su estadio principal? Universitario, por ejemplo, disputó la final ante Alianza Lima en Campo Mar.

Lo que está establecido este año en el reglamento es que los partidos de playoffs y finales deben jugarse con público sí o sí.