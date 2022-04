Conforme a los criterios de Saber más

“No sabes lo emocionante que fue. Te lo digo en serio: no lo sabes”, dice y reafirma en la misma frase con la emoción intacta de su niña interior. Nahomi Martínez, quien hace cuatro años en una entrevista nos confesó que “ser mujer y optar por el fútbol es como ponerte una cruz en la espalda”, hoy una de las goleadoras de Universitario. La pequeña que se aferró a un balón pese a los insultos y la discriminación, el último fin de semana fue una de las protagonistas en el debut histórico de las ‘Leonas’ (anotó un doblete en el 6-0 ante UTC) en la Liga Femenina 2022. De los campos en pésimo estado, con más tierra que pasto, a jugar en el estadio principal de la ‘U’. El sábado, por primera vez, los cánticos de los hinchas (2.500) en el Monumental no fueron para el ‘Puma’ Carranza. Fueron para ellas.

La historia de Nahomi es la de todas las futbolistas en el Perú -y las que vienen atrás- que hoy viven en un sueño. “Es gratificante ver cómo poco a poco el fútbol femenino sigue creciendo y ser parte de estos pequeños cambios es muy emocionante. Ahora nos toca a nosotras seguir trabajando como profesionales para que el deporte siga creciendo y las menores puedan tenernos de buenas referentes y siguen sus sueños en el fútbol igual que nosotras”, agrega la atacante que forma parte de Equity Sports Management, la primera agencia de representación para futbolistas mujeres en nuestro país.

Lo que ocurrió este fin de semana en el Perú fue histórico. Por segundo año consecutivo, la Liga Femenina no es más un torneo fantasma, oculto, ignorado. Es televisado, descentralizado y con hinchas en los estadios. Como tiene que ser. La ‘U’ jugó en su casa, con su hinchada. César Vallejo y Deportivo Municipal brillaron en el Andrés Bedoya Díaz de Ate, pese a la mala iluminación del recinto deportivo. Y Atlético Trujillo sacó un empate ante Cantolao en Trujillo, ciudad donde se disputó el clásico entre Mannucci y Vallejo por la Liga 1.

“Estoy contenta porque el fútbol femenino está en crecimiento con la ayuda de los medios de comunicación y el apoyo de nuestros hinchas. Es un sueño que hoy se está cumpliendo gracias también al trabajo de los clubes y la Federación”, señala Allison Reyes, capitana y figura de Alianza Lima, el campeón vigente. Las íntimas descansaron esta fecha, pero este sábado recibirá a Sport Boys en San Marcos, una de sus sedes. El Comercio pudo conocer que la dirigencia blanquiazul está haciendo los trámites para que las íntimas jueguen en Matute con su hinchada, la misma que no dudó en recorrer más de 70 horas de viaje en bus para verlas jugar la Copa Libertadores.

El sueño de ellas es el mismo que el de sus hinchas: quieren verlas jugar en la previa del primer equipo. Sin embargo, por ahora no es una opción viable. “Tenemos la posibilidad de que se juegue en Villa El Salvador, pero la idea nuestra era que las chicas jueguen antes que el primer equipo para darle la visibilidad que merecen, pero por razones televisivas no se puede”, dice Franco Rojas, jefe de prensa de ‘Muni’. “Lo intentamos, pero por temas logísticos no se puede. Igual seguiremos intentando que eso pase, pero no depende de nosotros”, agrega Fabrizio Acerbi, Jefe Polideportivo de la ‘U’.

Más allá de eso, para Rosa María Muñoz, periodista de DirecTV, el año pasado se cimentaron bien las bases para que el fútbol femenino hoy tenga la aceptación que tiene del público. “Quizá faltaba llamar la atención de más público, pero hoy ya hay una sensación de interés por parte del hincha de conocer quiénes son los jales de sus equipos o quiénes están lesionadas. Claro que esto también tiene que ver con el manejo profesional que tienen los propios clubes con mucha gente trabajando para brindar información”.

En busca de la autosostenibilidad

“Lo que queremos es que el producto [Alianza Lima Femenino] sea atractivo y autosostenible”, nos trasladó su deseo Sisy Quiroz, jefa de la división femenina de la institución aliancista, el año pasado. Hoy, tras el inicio de la liga, los pasos se siguen acortando hacia la meta. “Creo que dentro de los próximos años definitivamente el fútbol femenino va a ser algo que se sostenga por sí solo”, dice ahora.

“El tema de sponsors ha crecido muchísimo. Alianza Lima tiene sponsors para sus divisiones femeninas, tanto para voley como para el fútbol. Hay marcas apostando por el impulso del deporte, quieren hacer acciones con nuestras jugadoras como que sean parte de su publicidad o comerciales. Hay un interés en apalancarse del fútbol femenino para ser más visibles”, añade.

25 mil hinchas aproximadamente asistieron al debut de Universitario en la Liga Femenino 2022. Un hecho a celebrar.

A inicios de año, el cuadro íntimo firmó siete contratos profesionales con jugadoras -algo que nunca había pasado- y cuenta con diferentes patrocinadores propios. El último en sumarse fue Laboratorio Inbiomedic. Hoy, son el equipo más popular en redes sociales con 88 mil seguidores en Facebook, 23 mil en Twitter y 74 mil en Instagram. Logros tan valorables como el título conseguido el año pasado.

Universitario va por ese camino. En Ate la meta no solo es cortar la sequía de títulos en el primer equipo, también es volver a consagrarse en el fútbol femenino. Por eso, para esta temporada las ‘Leonas’ lucirán en sus camisetas dos marcas que son exclusivas para ellas: Wawasana y Vitagel Fortiflex.

Hace una semana, el Barza-Real Madrid por la Liga de Campeones Femenina batió el récord de asistencia con más de 91 mil hinchas en las tribunas del Camp Nou. Una realidad que hace poquito era una utopía. Un sueño que las futbolistas peruanas miran con esa emoción de querer que acá, en algún momento no muy lejano, se replique.

