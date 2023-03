El Matute lleno de este jueves es un mensaje al corazón: el fútbol femenino ha tomado mayor protagonismo en el hincha, ya no solo en las mujeres, sino en el hincha en general. Genera expectativa, taquilla, beneficios por transmisiones de TV. Si bien, aún no es 100 por ciento profesional y en algunos casos aún sigue siendo amateur, cada año aumenta seguidores y con ello, ya se viene dejando el cliché que el fútbol es solo para varones, sino también pueden jugar mujeres y vaya que lo hacen de gran manera, pues demuestran su destreza con el balón. “Alianza Lima -dice Vanessa Herrera, periodista de Movistar Deportes-, es el equipo que más profesionalizada tiene su rama femenina. Invierte y apuesta por la misma y eso se ve reflejado en el bicampeonato. Este año, decidieron apostar por un técnico con experiencia como Jhon Ortiz, que ha sabido llegar a semifinales de una Copa Libertadores con Deportivo Cali. Además, debe tener entre sus filas a las futbolistas más experimentadas del torneo”. Esa breve descripción habla de cómo se encara hoy el fútbol femenino -por lo menos en el bicampeón-.

La Liga de fútbol femenino 2023 empieza en unos días. Volveremos a ver a las figuras Adriana Lúcar, Myriam Tristán, Fabiola Herrera, Stephanie Lacoste, Cindy Novoa, Rocío Fernández entre otras futbolistas, que son un ejemplo para las niñas que se ilusionan con un futuro en esta disciplina llamado fútbol. Aquí, cinco respuestas sobre el inicio del campeonato.

-¿Cuándo empieza el torneo y cómo se jugará?

Iniciará en abril y culminará en setiembre. De esta manera, el equipo campeón tendría menos de un mes de preparación de cara a la siguiente edición de Copa Libertadores, programada para realizarse del 5 al 21 de octubre en Colombia. El formato de la Liga Femenina 2023 será fase regular y play offs.

Fase regular. Se desarrollará, de marzo a junio. En la primera etapa, los 14 equipos jugarán todos contra todos en una sola rueda. Los que ocupen las seis primeras posiciones de la tabla de posiciones clasificarán a los play offs campeonato (hexagonal). Los ocho equipos que se ubiquen del 7° al 14° puesto caerán en los play offs descenso.

Play offs. Se jugará de julio a setiembre.

Play offs campeonato: los cuatro primeros puestos del hexagonal -que se jugará a una sola rueda- jugarán semifinales de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la final en partidos de ida y vuelta.

Play offs descenso: los ocho equipos se dividirán en dos cuadrangulares. Los últimos de cada cuadrangular perderán la categoría.

Las plantillas de los equipos que participen de la Liga Femenina 2023 podrán contar con un máximo de 25 jugadoras mayores de 21 años. En el caso de las Sub 21 nacionales, no hay límite. Asimismo, las que integren este último grupo, sumarán en la Bolsa de Minutos exigida: 1170 minutos en la fase regular. Eso sí, podrán sumar en la Bolsa un máximo de tres jugadoras por partido.

En cuanto a las futbolistas extranjeras, la Federación Peruana de Fútbol permitirá la inscripción de cuatro. Todas podrán jugar en simultáneo sin ningún tipo de restricción.

-¿Quién transmitirá el torneo?

La Liga Femenina Peruana esta temporada será transmitida por Nativa, según mencionó el citado medio este miércoles 8 de marzo. Asimismo, Direct TV también confirmó que transmitirá el torneo para alegría de sus suscriptores.

El sorteo del fixture para esta temporada 2023 se realizó en la Videna y desde la primera fecha ya hay un partido de infarto. Sporting Cristal chocará con Universitario de Deportes, en un duelo que promete buen juego, pelea en el mediocampo y buen marco de público. Asimismo, el actual bicampeón Alianza Lima jugará ante Universidad San Martín en Matute y esperará repetir el marco de público que metio en la llamada ‘Noche Blanquiazul Femenina’ del pasado 15 de marzo. A continuación te detallamos, la primera fecha.

La Liga Femenina Peruana de fútbol se podrá ver por Directv a través del canal Liga 1 Max en las señales 603, 604, 1603 y 1604. pic.twitter.com/PgnFwqmtiA — Camila Zapata Castillo (@zapccamila) March 16, 2023

Primera Fecha

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes

Alianza Lima vs. San Martín

FC Killas vs. Cantolao

Sport Victoria vs. C.A. Mannucci

UCV vs. FBC Melgar

A.Trujillo vs. Ayacucho FC

Deportivo Municipal vs. Defensores

Las tres últimas goleadoras del fútbol femenino peruano 🇵🇪

2022: Luz Campoverde

Manucci / 18 goles

2021: Adriana Lúcar

AL / 23 goles

2019: Sabrina Ramirez

"U" / 20 goles

Nota: de momento solo una de ellas tiene contrato profesional ⚽️@ClubALoficial @camannucci @Universitario pic.twitter.com/IaxQGSMDco — Futbol Femenino en Perú (@fufemenino_peru) December 21, 2022

¿Qué equipos participan en la temporada 2023?

Para la temporada 2023 son 14 los equipos que lucharán por quedarse con el título de la Liga Femenina Peruana 2023: 11 de ellos se mantuvieron de la temporada 2022 y los tres restantes vienen del ascenso.

FBC Melgar (Arequipa) y Defensores del Ilucán (Cajamarca) lograron el ascenso directo tras ser campeón y subcampeón de la Copa Perú 2022, respectivamente.

Por su parte, el tercer club ascendido en la máxima categoría del fútbol femenino de Perú es Sporting Victoria. El equipo de Loreto consiguió su pase tras ganarle a UTC (puesto 12 en la Liga Femenina 2022) en un partido de revalidación, que fue de infarto.

Asimismo, los equipos que se despidieron de la primera división fueron Sport Boys y UTC.

Te presentamos los 14 equipos participantes de la Liga Femenina Peruana 2023.

Academia Cantolao (Lima)

Alianza Lima (Lima)

Atlético Trujillo (La Libertad)

Ayacucho FC (Ayacucho)

Carlos A. Mannucci (La Libertad)

Defensores del Ilucán (Cajamarca)

Deportivo Municipal (Lima)

FC Killas (Lima)

FBC Melgar (Arequipa)

San Martín (Lima)

Sporting Cristal (Lima)

Sporting Victoria (Loreto)

Universitario de Deportes (Lima)

Universidad César Vallejo (La Libertad)

¿Quiénes son las mejores jugadoras a seguir de la Liga Femenina 2023?

Club por club, y luego de hacer una breve encuesta entre cinco periodistas del medio, esta es la lista:

Adriana Lúcar - Alianza Lima

Stephenie Lacoste - Universitario

Alondra Vilchez- Sporting Cristal

Ana Iraha - USMP

Rocío Fernández- Municipal

Karla Reimi - Cantolao

Yaneth Huayhua - Ayacucho

Kely Peralta - Killas

Brinda Ruiz - Atlético Trujillo

Blanca Medina - Sporting Victoria

Ana Alva - Carlos A. Mannucci

Por qué es tan importante en la historia del fútbol femenino en el Perú el JC Sport Girls?

Lo reportó Mafe Lovatón, periodista de Deporte Total, en esta nota. Allí contó, por ejemplo, que en el 2003 un grupo de amigas amantes del fútbol fundaban JC Sport Girls, con la esperanza de tener un espacio seguro para practicar el deporte que tanto les gustaba. “Nosotras queríamos romper con los prejuicios que había en esa época. Antes era muy difícil practicar este deporte porque eras víctima de burlas”, hace unos años Muela Rodríguez, gerente deportiva del equipo para El Comercio. Y así el club fue creciendo poco a poco. Lo que empezó como un espacio de los fines de semana pronto se convirtió en algo mucho más serio gracias a la gran acogida que tuvo. JC Sport Girls fue campeón del campeonato oficial de fútbol femenino en el 2004 y 2006. De ahí se llevo el título del campeonato metropolitano en el 2010 y 2012. Finalmente cuenta con cuatro títulos del campeonato nacional que ganó en el 2011, 2012, 2013, 2017. Todo esto antes del formato actual que hemos visto en los últimos dos años. Y como olvidar su participación en la Copa Libertadores del 2018 representando al país.

Copa Libertadores Femenina: JC Sport Girls cayó 3-0 con Santos y fue eliminado

¿Quiénes son los grandes favoritos al título?

Es claro favorito Alianza Lima. Para Camila Zapata, periodista y promotora del fútbol femenino vía DirecTV Sports, el torneo 2023 puede definirse así: “Alianza Lima, buscando su tricampeonato y por haberse fortalecido en el comando técnico. Y Universitario porque siempre es un candidato por su historia. Y pienso que van a pelear Sporting Cristal, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci. Espero una buena participación de los equipos de provincia como Sporting Victoria y Defensores de Llucan. Grace Nole Alcántara, que cubre para Infobae, dice: “Alianza Lima es un equipo que ha mantenido su columna vertebral. Una de sus fortalezas es el ataque pues Sandy Dorador y Adriana Lúcar tienen la efectividad en sus pies. Sandy no pudo estar en la Copa Libertadores por lesión, pero sin duda será pieza clave en la edición 2023. Además, las ‘blanquiazules’ se han reforzado de la mejor manera, entre ellas están la ex Sporting Cristal: la mediocampista Allison Azabache y la arquera Fiorella Valverde. El club íntima les da todo el apoyo y eso motiva para seguir cosechando títulos. Tienen todo para seguir haciendo historia”. Por su lado, Denise Paola Vera Cóndor, de Fútbol Femenino para Todos, explica: “En el femenino se espera que gane el campeonato Alianza Lima, más no deberíamos cerrarnos a que uno de los equipos de provincias de la sorpresa como el año pasado como lo hizo el Carlos A. Mannucci”

Solo falta que empiece el torneo.

--