A los problemas con 1190 Sports en la Liga 1, se suma la incertidumbre que hay en la Liga Femenina. ¿Qué pasa con la televisación para el 2025? ¿Desde cuándo se iniciará la cobertura del campeonato? Esas dos preguntas deben hacerse diariamente todos los seguidores del fútbol femenino en el Perú.

Desde la organización del torneo, recién con el Torneo Apertura ya empezado se anunció a Mediapro como la productora oficial y en los próximos días se anunciarán las casas televisivas (serían Movistar y América TV GO. Un anuncio tardío y sobre la marcha que hace ruido. Eso sí, habrá más partidos que el año pasado, patrocinadores, apuestas y mayor bolsa de minutos, ¿pero qué hay con la difusión?

¿Cómo viviremos la lucha eterna entre Alianza y Universitario en el camino al título? ¿Será el bicampeonato de las blanquiazules? ¿La revancha de las cremas? ¿O habrá –aunque muy difícil– un outsider que haga la pelea?

Ambos han aumentado el presupuesto para no perder el paso en su objetivo: trascender también internacionalmente. “Hemos invertido más, entre 15% y 20%”, confesaron a DT, en lo que se espera que sea un formato atractivo, pero que hasta ahora no tiene una plataforma definida para seguir a las 12 instituciones.

Así se jugará la Liga Femenina en su edición 2025. (Diseño: Christian Marlow / GEC)

Lo nuevo en la Liga Femenina

El inicio trae algunas noticias: la Liga ha duplicado sus auspiciadores. Molten (la suministradora de balones), Sporade y Caja Cusco se sumaron a Latam, Cemento Sol y Apuesta Total. ¿Es más atractivo el campeonato para sus seguidores? Por supuesto que sí y no es para menos. Por ello, no se entiende cómo no puede haber una casa televisora –a estas alturas– para la jornada 1. Incluso, circula la información –a falta de confirmar– que solo se transmitirían dos juegos por fecha.

En auspicios, por ejemplo, del 2022 al 2023, AT creció un 411% en montos apostados y 330% en clientes. ¿Y el año pasado? Podría creerse que con una subida así, la línea del gráfico iría para abajo, pero aumentaron 24% y 66%, respectivamente, nos aseguraron desde la casa de apuestas.

Con números así, ¿cuál es la situación en lo deportivo para los clubes? Con un formato diferente al del año pasado (Apertura, Clausura y fases finales), la Liga aumenta la cantidad de encuentros con respecto a la anterior edición: pasa a un mínimo de 22 duelos hasta un posible máximo de 30 a 32 partidos para las que accedan a las fases finales. En otras palabras, un calendario más grande y la posibilidad de tener más minutos para el desarrollo del fútbol femenino.

“Creo que es muy importante estructurar un torneo donde las jugadas tengan una cantidad de partidos mucho más importante, que se pueda jugar durante todo el año. En la medida que se pueda jugar más, más allá del formato, creo que lo importante es la cantidad de partidos que una jugadora pueda tener durante el año”, confesó José Letelier, DT de Alianza Lima.

Pasa igual con la bolsa: 240’ más con relación a la pasada campaña para las nacionales nacidas en el 2006 (19 años) o menores. “Perú está bastante retrasado respecto al fútbol femenino de otros países, pero todos estos movimientos son buenos para el desarrollo en el país”, confesó Emily Lima, entrenadora de la selección peruana, meses atrás a DT.

Y sí, puede que sea difícil acercarnos a pasos agigantados a vecinos de la región y haya más competición para las futbolistas, pero ¿cómo va a continuar el desarrollo sin que haya TV? En Latinoamérica, de acuerdo con la página cambiodecanchape, Venezuela, Bolivia, Chile y ahora Perú -en el estreno de su Liga al menos- no tienen televisación.

Nuestro país ya hizo un cambio de última hora. Es positivo, pero se necesita más visibilización y, sobre todo, orden para que entren más marcas al campeonato como a los clubes. Lo bueno es que se corrigió sobre la marcha. El fútbol femenino será televisado.