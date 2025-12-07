“La ‘U’ llega con el plantel completo a diferencia de Alianza Lima”: Marisella Joya sobre la primera final de la Liga Femenina 2025

Este domingo Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por la final de ida de la Liga Femenina 2025 en el estadio Alejandro Villanueva a las 3:00 pm. Marisella Joya, exfutbolista profesional y comentarista deportiva, conversó con El Comercio sobre qué equipo tiene más chances de quedarse con esta llave, cuáles son sus puntos altos y qué individualidades deben ser seguidas de cerca.

¿Qué expectativas tienes para la final de este domingo?

Creo que Alianza Lima intentará sacar un triunfo y poder tener ventaja en la vuelta de visita. Sin embargo, me parece que para esta final la ‘U’ llega con el plantel completo a disposición, a diferencia de Alianza Lima que podría contar con algunas bajas como Yomira Tacilla que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas, también está la lesión de Annaysa Silva que ya está totalmente descartada, además de la portera Maryory Sánchez, Neydi Romero y Heidy Padilla que salieron lesionadas en el último partido.

¿Qué jugadoras te parecen más destacables en ambos cuadros y que deben ser seguidas en esta primera final?

En Universitario está la experimentada Catalina Usme, pero también están Luz Campoverde y Karen Páez que serán serios problemas para las ‘blanquiazules’. Por el lado de Alianza, es indiscutible el aporte de Rafaela Márquez y con más minutos creo que Sashenka Porras podría aportar mucho en esta primera final.

¿Crees que el factor emocional pueda afectar a Adriana Lucar tras fallar el penal en el último partido del Torneo Clausura?

El deportista es un ser humano, no un robot. La crítica ha sido muy dura en redes y lo que Adriana ha tenido que sostener emocionalmente imagino debe ser muy duro. Se tiene que ser muy fuerte y creo que ella en otras ocasiones ya ha demostrado que puede lidiar con esas críticas tan adversas.

¿Cuáles son los puntos altos de Universitario y Alianza Lima en tanto a su trabajo colectivo?

En Universitario siempre es de destacar la garra, el juego directo y la jerarquía que tuvo en la última final sobre todo al momento de la tanda de penales, impecable. En Alianza destacaría el manejo del mediocampo donde empiezan a construir, la marca férrea y la solvencia en su zaga defensiva, aunque creo se verá mermada por las bajas mencionadas anteriormente.

¿Qué falta para que las finales de la Liga Femenina puedan ir disputándose entre dos equipos que no sean los clásicos rivales?

La hegemonía en las finales entre Alianza Lima y Universitario creo se explica en las condiciones estructurales que otros clubes aún no han alcanzado como el nivel de inversión, condiciones laborables estables y atractivas para retener el talento y un mayor respaldo institucional. Cuando estos factores se empiecen a equilibrar comenzaremos a ver finales más variadas.

Final de ida:

El encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará este domingo 7 de diciembre a partir de las 3:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva. Mientras que la vuelta se jugará el siguiente domingo 14 de diciembre a las 3:00 pm en el Estadio Monumental.

