¿Qué disputan realmente Alianza y Universitario más allá del éxito en la final de la Liga Femenina?

Cuando todo parecía ser para Universitario, Alianza Lima apareció para ganar el Torneo Apertura en el Estadio Monumental y asegurar su participación en la Copa Libertadores Femenina que se jugó en octubre pasado. Y cuando Alianza alistaba las celebraciones en Matute, la ‘U’ se llevó el Clausura y se quedó con el cupo a la Libertadores 2026. Sin embargo, aunque el representante al torneo continental del próximo año ya está decidido, queda por delante el título nacional de la Liga Femenina. La pregunta es: ¿qué se jugarán, entonces, los clubes más importantes del balompié femenil este 7 y 13 de diciembre?

A diferencia de las temporadas pasadas, la organización de la Liga Femenina determinó que este año se decidan los cupos a la Copa Libertadores Femenina 2025 y 2026 en una misma campaña, una propuesta insólita si se tiene en cuenta que en los dos últimos años se mejoró el fixture para que el campeón -y, por ende, único representante peruano en el torneo- tenga tiempo de preparación.

En 2022, Alianza ganó su segunda título de la Liga Femenina el 6 de octubre tras vencer a Carlos A. Mannucci y una semana después, el 14 de octubre, debutó en la Copa que se disputó en Ecuador. Eso cambió para 2023 y 2024, que el certamen local acabó el 2 de septiembre y 30 de agosto, respectivamente, y la Libertadores inició el 5 y 3 de octubre; es decir, hubo un mes para que el campeón se pueda reforzar y preparar.

El artículo 9 del reglamento de la liga deja en claro las clasificaciones a la Copa Libertadores. “El ganador de la Liga Femenina Apuesta Total Apertura 2025 obtendrá la plaza a la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025. El ganador de la Liga Femenina Apuesta Total Clausura 2025 obtendrá la plaza a la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026”, señala.

Sin embargo, deja en el aire la posibilidad de que a partir de la próxima temporada la Conmebol aumente los equipos en el campeonato continental. “En caso la CONMEBOL ampliara los cupos para los equipos peruanos en dichos torneos, éstos se otorgarán a los Clubes teniendo en cuenta su puesto en la Liga Femenina Apuesta Total 2025”, se lee, aunque está claro que los cupos se verán solo de la tabla acumulada de este año, por lo que resulta complejo entender cómo definirán los representantes a partir del próximo año si la ‘U’ ya clasificó a la Libertadores 2026.

Premios de acuerdo a la baja taquilla de los equipos

A diferencia del año pasado, la Liga Femenina realizó un pequeño cambio en la entrega de premios económicos para el campeón y esto podría perjudicar a Universitario de Deportes en caso de ganar la final nacional.

El artículo 73 del reglamento indica que “los ingresos generados por concepto de derechos de participación y el 10% de la taquilla de los partidos de los Play-offs Apertura, Play-offs Clausura y Final serán destinados como premios del torneo según la siguiente distribución hacia los 6 clubes clasificados en los primeros lugares de la Liga Femenina Apuesta Total 2025: Campeón Liga Femenina Apuesta Total 2025: 35%, Subcampeón Liga Femenina Apuesta Total 2025: 25%, 3° lugar Liga Femenina: 15%, 4° lugar Liga Femenina: 12%, 5° lugar Liga Femenina: 8%, 6° lugar Liga Femenina: 5%”.

Los ingresos por “concepto de derechos de participación” es la inscripción de los equipos que este año fue de 8 mil soles; es decir, serán 96 mil soles repartidos por los 12 clubes que disputaron el torneo esta temporada. A eso se le añadirá del 10% de una taquilla que en el fútbol femenina siempre resulta menor porque, más allá de Alianza Lima o Universitario, los equipos juegan con poca hinchada y los costos de las entradas son baratos.

Para la final de vuelta del Clausura que Alianza disputó en Matute ante Universitario, el valor monetario de los boletos para las tribunas fueron las siguientes: s/.25 para occidente, s/.20 para oriente, y s/.7 para sur.

Otro ejemplo: en semifinales, Cristal recibió a Universitario en el Alberto Gallardo y los costos fueron los siguientes: s/.15 para occidente, s/.12 para occidente lateral, y s/.10 para oriente.

Se entienden los costos bajos porque el fútbol femenino se encuentra aún en la etapa de captación de hinchas, por lo que los clubes pretenden jugar con hinchas sin importar el precio de los boletos.

El cambio en el reglamento para este año tiene como ejemplo a Universitario. Y es que un apartado del artículo 73 señala que “los clubes que disputen sin público los partidos correspondientes a los Play-offs Apertura, Play-offs Clausura o la Final perderán el derecho a percibir el íntegro del premio que les hubiera correspondido”.

Es decir, si Universitario llega a campeonar la Liga Femenina no recibirá el 35% de los conceptos anteriormente descritos porque la primera final del Clausura la disputó en Campo Mar a puertas cerradas, aunque en medio del partido hubo presencia de más de cien hinchas.

Así, la final de la Liga Femenina de este año solo tendrá en juego la gloria para ambos equipos y un ingreso monetario que no abastece a los gastos realizados por dos clubes que continúan invirtiendo en el crecimiento del deporte.

