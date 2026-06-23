La Liga Femenina 2026 ya tiene definidos a sus cuatro equipos semifinalistas del Torneo Apertura. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas buscarán quedarse con el primer título de la temporada.

Los primeros equipos en asegurar su presencia en esta instancia fueron Universitario y Atlético Andahuaylas, luego de finalizar en las dos primeras posiciones de la tabla del Torneo Apertura. Ambos conjuntos evitaron la ronda de cuartos de final y esperaron a sus rivales para la etapa decisiva.

Las otras dos plazas se definieron mediante los cruces entre los equipos que terminaron del tercer al sexto lugar de la clasificación. En esta fase, Alianza Lima no tuvo mayores inconvenientes y derrotó 4-1 al CD Yanapuma para confirmar su presencia entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

Por su parte, Sporting Cristal también logró avanzar con autoridad. El cuadro celeste mostró contundencia ofensiva y goleó 8-1 al FBC Melgar, resultado que le permitió instalarse nuevamente en una instancia decisiva de la Liga Femenina.

Con los cuatro semifinalistas confirmados, el Torneo Apertura entra en su etapa más importante. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas ahora lucharán por alcanzar la final y quedarse con el primer trofeo de la temporada 2026.

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Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2026

IDA

Sábado 27 de junio

Alianza Lima vs. Universitario - 1:00 p.m. (Estadio Hugo Sotil)

Domingo 28 de junio

Sporting Cristal vs. Atlético Andahuaylas - 3:15 p.m. (Estadio Alberto Gallardo)

VUELTA

Sábado 4 de julio

Universitario vs. Alianza Lima - 6:00 p.m. (Estadio Monumental U Marathon)

Domingo 5 de julio

Atlético Andahuaylas vs. Sporting Cristal - 1:00 p.m. (Estadio Los Chankas)

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