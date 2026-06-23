Con el Universitario vs Alianza Lima: Programación de las semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026. (Foto: GEC)
Con el Universitario vs Alianza Lima: Programación de las semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Liga Femenina 2026 ya tiene definidos a sus cuatro equipos semifinalistas del Torneo Apertura. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas buscarán quedarse con el primer título de la temporada.

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